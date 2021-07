Anunţul surprinzător făcut de Mihaela Rădulescu. Câte operații estetice are de fapt

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai populare și bine cotate vedete din România. La 51 de ani, aceasta arată bestial! Au ajutat-o foarte mult genele dar și bisturiul chirurgului estetician.

Vedeta de televiziune a vorbit despre întoarcerea la Pro TV, despre planurile pe care le are şi intervenţiile chirurgicale pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Mihaela Rădulescu spune că a devenit imună la critici, iar în ceea ce priveşte intervenţiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, aceeasta spune că de fiecare dată şi-a anunţat fanii.

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes. Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef.

Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. Mihaela Rădulescu

Arăt cum arată multe femei la vârsta mea, mai ales cele care se îngrijesc temeinic, fac sport şi sunt iubite. Nefericirea încurcă groaznic metabolismul, cam tot atât de mult ca lenea. Sunt mega-activă şi mă trezesc cu chef de viaţă, cu zâmbete, cu energie bună. Nu ţin dietă, nu fac cure de slăbire, nici de detoxifiere. Fac sport zilnic, dorm bine, mănânc orice-mi face plăcere, dar nu în cantităţi mari, nu stau nemâncată mai mult de trei ore, nu mănânc noaptea, nu beau alcool. Râd cu orice ocazie şi nu uit de mine”, adăuga vedeta. Mihaela Rădulescu a confirmat că s-a schimbat cu ajutorul esteticienilor: „Ce mi-am dorit să fac am făcut. Şi nu mă interesează ce părere au alţii despre alegerile mele. E şi asta o cheiţă a succesului, până la urmă”, a spus Mihaela Rădulescu, pentru Click.