Când revine Adela Popescu la „Vorbește lumea”. Ce spune despre înlocuitoarea sa

Adela Popescu a vorbit despre posibilitatea de a reveni la emisiunea „Vorbește lumea”, proiect pe care l-a părăsit pentru a merge în junglă dominicană, alături de Cabral, de unde prezintă „Sunt celebru scoate-mă de aici”.

Vedeta n-a vrut să dea prea multe detalii și s-a mulțumit să spună că vrea mai întâi să termine proiectul la care lucrează, anume „Sunt celebru scoate-mă de aici”, și apoi se va gândi ce o să facă pe viitor.

„Mai e cale lungă până când se vor termina filmările și nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Vreau s-o iau pas cu pas, să ducem la bun sfârșit proiectul, să ne întoarcem cu bine acasă și apoi vedem ce facem mai departe”, a spus ea.

Adela Popescu a mărturisit că a fost foarte greu să plece de la „Vorbește lumea”, emisiune pe care o prezintă de șase ani.

Adela Popescu a fost întrebată și de părerea ta despre Lili Sandu și noua formulă de prezentatori de la Vorbește lumea.

Prezentatoarea TV a spus că Lili Sandu nu are nevoie de sfaturi din partea ei și a avut multe cuvinte de laudă la adresa înlocuitoarei sale de la Vorbește lumea, pe care a numit-o inteligentă și frumoasă.

Vedeta a mărturisit că Lili Sandu și băieții fac o echipă foarte bună.

„Lili nu are nevoie de sfaturi din partea mea. E extrem de frumoasă, e inteligentă, are experiență, se știe cu băieții. Plus că a mai fost la „Vorbește lumea” acum ceva timp și s-a descurcat minunat. Îmi place foarte mult de ei, au o energie bună și sunt o echipă foarte tare”, a mărturisit Adela Popescu.