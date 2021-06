Ce culoare ar trebui să aibă sutienul când porți un tricou alb. Vei rămâne surprinsă!

Sutienul alb este alegerea logică și simplă pentru un tricou alb. Dar se pare că specialiștii sunt de altă părere. Descoperiți în acest articol ce nuanță să porți sub o ținută albă pentru un efect invizibil garantat. Și nu este neapărat cel la care te gândești!

Să demitizăm asta odată pentru totdeauna! Pe lângă faptul că este esențial să alegi sutienul potrivit la dimensiunea potrivită pentru un rezultat armonios, multe dintre noi încă nu știm cu adevărat ce culoare să purtăm sub o rochie albă sau un tricou alb, astfel încât să nu fie vizibil.

Cum să faci sutienul „invizibil”?

Ce culoare crezi că ar fi cea mai potrivită? Am fi în mod evident tentate să spunem alb. Greșit! Cel puțin asta susține specialiștii. Alb pe alb, nu merge, spun ei. În realitate, contrastul dintre culoarea pielii și cea a sutienului va face ca acesta din urmă să fie și mai vizibil.

Dacă nu aveți pielea foarte deschisp, nu este recomandat să purtați lenjerie albă sub haine albe. Și chiar dacă încercați să găsiți exact aceeași nuanță de alb ca tonul pielii – ceva aproape imposibil, având în vedere numărul de nuanțe disponibile – s-ar putea să fiți dezamăgite de rezultat.

Deci, ce culoare de sutien se poartă sub un tricou alb?

În mod surprinzător, este, prin urmare, mult mai eficient să alegi nuanțe nud și naturale care sunt, prin urmare, mai aproape de culoarea pielii. De la bej foarte pal până la nuanțe mai închise pentru tonuri mai întunecate ale pielii, chiar și o culoare maro pentru pielea foarte închisă. Cu cât culoarea sutienului se potrivește mai mult cu cea a pielii, cu atât va fi mai invizibilă și nemarcată.

De asemenea, cu cât este mai subțire, cu atât va fi mai puțin văzut sub alb, desigur. Dar asta nu este tot. Roșul poate fi făcut transparent sub alb: știați asta? Aici te vom uimi! Chiar dacă tendința este pentru culori strălucitoare și cu atât mai mult vara, evităm nuanțele prea aprinse sub îmbrăcămintea albă. Pe de altă parte, știați că roșul (nu orice roșu!) poate fi invizibil sub alb? Fără roșu intens, ci mai degrabă întunecat, aliatul perfect fiind roșu granat. Oricât de surprinzător ar părea! Încercați!