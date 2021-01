Ce decizie a luat Teo Trandafir în privința vaccinării antiCovid: „O să declanșez o mică isterie”

Teo Trandafir se numără printre persoanele publice care doresc să se vaccineze cât mai repede împotriva noului coronavirus pentru a putea, cât mai curând, reveni la viața de dinaintea pandemiei.

Vedeta în vârstă de 52 de ani a povestit, într-un interviu pentru ciao.ro, care sunt așteptările, dar și cele mai mari temeri legate de noul an în care tocmai am pășit. „O să declanșez o mică isterie, dar sunt omul care s-a vaccinat dintotdeauna. Sper ca acest an să mă găsească vaccinată și cu rapel făcut cât mai curând. În felul asta m-aș simți mai ocrotită, chiar dacă aș purta în continuare masca. Ar fi un scut de protecție. Mi-am făcut și vaccinul antigripal”, a spus Teo.

Aceatsa a menționat apoi că frica cea mare este legată de suferința celor din jur și a ei.

„Indiferent dacă dorim sau nu, discuțiile noastre se învârt în jurul acestui subiect. Fricile noastre sunt comune în perioada asta. În perioada asta oamenii au anxietăți, probleme, depresii”, a completat prezentatoarea de televiziune.