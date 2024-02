Ce face Naomi Hedman după despărțirea de Florin Ristei. Cu cine s-a cuplat mulatra

Florin Ristei și Naomi Hedman au ales să meargă pe drumuri separate, deși mulți îi vedeau căsătoriți. Cântărețul a mărturisit că încă își vorbesc, dar o relație la distanță nu are cum să funcționeze.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță, știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar… de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora din motive independente e nasol. Dar ce să facem, frate? O s-o sun după ce terminăm aici că mi-e dor de ea”, a spus Florin Ristei în podcastul „Fiertzi pe Power Couple” al lui Speak.

În ultima perioadă, Naomi Hedman s-a concentrat asupra carierei sale. Aceasta, care nu este doar cântăreață, ci și fotomodel, s-a afișat pe Internet în compania altor modele. Mai mult, aceasta a participat și la London Fashion Week, pentru a se pune la curent cu ultimele tendințe în modă.

Bruneta a fost văzută și în compania unui bărbat care, potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, este stilist și prezentator de televiziune.

Florin Ristei spunea, în anul 2021, că Naomi Hedman are un permis de ședere în România de 5 ani. Deși se mutase aici, modelul călătorea des în interes de serviciu.

„Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce”, a afirmat artistul la vremea respectivă.

