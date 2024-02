Florin Dumitrescu, primele declarații publice despre plecarea de la „Chefi la cuțite”

Florin Dumitrescu a făcut pentru prima dată declarații cu privire la plecarea de la „Chefi la cuțite”, alături de chefii Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Chef Dumitrescu și-a făcut curaj să vorbească în fața a milioane de români despre episodul plecării din cadrul show-ului. El a spus că se confruntă că două procese pe rol din partea avocaților și nu știe care va fi deznodământul.

„Sunt foarte multe chestii de clarificat și multe aspecte pe care nu le pot clarifica, de altfel, fără să fiu acuzat după aceea de cine știe ce. Și în condițiile în care ne aflăm acum, în condițiile în care mă aflu acum cu procesul pe rol, cu amenințări de la avocați – cred că nici amenințare nu pot să le numesc: cu notificările pe care le primesc de la avocații fostului trust cu care am colaborat… Da, e sensibilă povestea. Nu știu cum să fac legătura cu toate articolele negative din presă din ultima perioadă și cu toate conturile de TikTok care mă dau divorțat de familie și în care apar tot felul de probleme personale care nici măcar nu sunt reale, de altfel, cu situația în care ne aflăm.

Adică nici nu știu: am voie, sau nu am voie să fac acest filmuleț, să-l postez, să-l fac public? Mi se pare că e așa, într-o zonă super gri. Eu, ca persoană publică sau privată, nu contează, eu ca persoană mi-am pierdut dreptul la libera exprimare, mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt, mi-am pierdut toate drepturile posibile, doar pentru că am semnat un contract. E un pic dubios, și un pic cam greu de dus, dar ca să știți, măcar să înțelegeți situația în care trec prin acest moment: am două procese pe rol în civil, pentru, să spunem așa, interpretarea unor cauze din contract, interpretare pe care o va decide judecătorul de partea cui e dreptatea: de partea angajatorului, sau de partea mea.

Confidențialitatea pe care eu am semnat-o în acest contract mă împiedică să vorbesc cu libertate și cu ușurință să spun despre ce e vorba și cum stau lucrurile, de fapt – nu am voie să fac asta. Nu pot nici să reacționez public la bățul băgat prin gard de diverși oameni sau diverse articole, n-am cum. Bă, dar începe să deranjeze un pic. De-aia zic că Dumnezeu e sus și vede, și tot răul ăsta pe care-l fac unii oameni, și tot răul ăsta gratuit, și prin simplă răzbunare, la un moment dat se va întoarce împotriva lor”, și-a început Florin Dumitrescu mărturisirile, prin intermediul clipului de pe Instagram.

Cheful a spus că singura speranță și-o pune în Dumnezeu. A amintit de compromisurile pe care le-a făcut și a mărturisit că acest scandal l-a lăsat cu un gust amar.

„Nu le doresc asta, adică să nu mă înțelegeți greșit, eu nu trăiesc răul ăsta cu speranța că la un moment dat se va întoarce împotriva lor, dar e firesc, așa e viața, așa e karma: faci rău, ți se întoarce rău, faci bine, ți se întoarce bine. Crezi sau nu în Dumnezeu, crezi sau nu în karmă, răul făcut se va întoarce sub orice formă.

Eu personal, vă spun sincer, timp de 9 ani de zile am crezut că am lucrat într-un loc mișto și mi-am dedicat acești ultimi 9 ani cu speranța că fac bine. Bă, s-a șters cu buretele tot. Eu 9 ani de zile n-am existat, din punct de vedere profesional. Și-atunci ce fac? Nu stau eu liniștit, lângă familia mea, timp pe care eu l-am pierdut efectiv departe de ei, cu compromisurile pe care le-am făcut de-a lungul vremii, compromisuri de care habar n-aveți niciunul dintre voi.

La ce compromisuri am fost „supus”, să zicem, doar pentru că aveam un contract semnat. De-aia, oameni buni, aveți grijă pe cine lăsați în casa voastră și aveți grijă în ce casă intrați. Atât. M-am răcorit. Nu știu cât o să mă coste chestia asta, poate încă un proces pe rol, cine știe? Că libertatea de exprimare se pare că e doar de-o anumită teapă. Nu o avem toți, și în orice caz nu o avem toți egală”, a încheiat Florin Dumitrescu.

Sursa: Tabu.RO