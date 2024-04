Ce le-a interzis Cătălin Bordea prietenilor după ce a divorțat de Livia

Despărțirea de Livia l-a afectat mult pe Cătălin Bordea, care a ajuns să facă chiar și terapie pentru a trece peste separare, dar și peste decizia Liviei, care l-a înșelat și formează un cuplu cu artistul Spike.

În timp ce Cătălin Bordea e singur, Livia e fericită alături de artist, s-au afișat în repetate rânduri împreună pe străzile din București, la mall, dar și la evenimente, acolo unde el avea cântare. Comediantul își vede de viața lui profesională, are mare succes cu show-uri de stand-up pe care le ține.

Chiar și așa, încă e marcat de divorț. Nu vrea să mai audă de fosta soție, tocmai de aceea și-a avertizat prietenii. Pentru Cancan, Cătălin Bordea a spus că nu vrea să mai audă numele Liviei și al lui Spike. „Am interzis orice remarcă despre ei când sunt și eu de față”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru Cancan. Și a continuat: „De ei, de Dragnea și despre diete nu mai vreau să aud ceva. Pentru că sunt cam același lucru“.

Cătălin Bordea recunoștea în urmă cu câteva luni că nu traversează o perioadă ușoară.

„Am stabilit și cu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mama. Fac față pentru că nu am de ales. Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, spunea el.

Sursa: Tabu.RO