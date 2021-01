Ce probleme de sănătate are Gina Pistol, gravidă în luna a opta. Are dureri insuportabile: „Simt că înnebunesc”

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți de fetiță în mai puțin de 3 luni. Este primul copil pentru superba prezentatoare, care așteaptă cu nerăbdare să-și strângă fiica la piept.

Recent, în mediul online, Gina a povestit cu ce probleme se confruntă în sarcină. Ea a mărturisit că suferă de rinită de sarcină, fapt pentru care respiră foarte greu, dezvăluind ce i-au spus medicii.

„Super creepy, nu? Așa respir eu. De vreo două luni sau chiar mai mult de două luni, pentru că am rinită de sarcină. Și uneori, bine de foarte multe ori și sforăi. M-am contrazis cu Andrei că eu nu sforăi până mi-a arătat dovada”, a povestit Gina, care se află în ultimul trimestru de sarcină.

Cu toate acestea, zilele petrecute acasă, pe canapea, pare că o ajută pe blondină și, în sfârșit, i s-au dezumflat picioare.

„Nu e deloc ușor să fii însărcinată”, a spus Gina Pistol. „Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta.”, a povestit vedeta.