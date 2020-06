Charlize Theron, confesiuni despre relaţia misterioasă pe care a avut-o cu Sean Penn

Charlize Theron neagă că a fost logodită cu Sean Penn. Invitată, luni, la The Howard Stern Show, actrița a lăsat, însă, să-i scape nişte comentarii.

Gazda emisiunii a întrebat-o despre logodna cu Sean Penn. „Ce? Logodită cu el? Nu e adevărat. Nu am fost la un pas de a mă căsători cu el. Astea sunt prostii. Am fost împreună pur şi simplu, atât. Am avut o relaţie. Bineînţeles exclusivă. Dar am fost doar vreun an împreună”, a declarat vedeta.

„Poveştile cu Sean Penn care urma să-l adopte pe fiul meu, Jackson, nu au fost adevărate. Nici măcar nu am locuit împreună cu Sean. Oricum n-aveam de gând să mă mărit cu el! Nici pe departe! De altfel, nu mi-am dorit niciodată să mă mărit. Asta nu a fost vreodata ceva important pentru mine”, a adăugat Charlize Theron.

După despărţirea lor surprinzătoare din 2015, după un an și jumătate de relație, au apărut tot felul de speculaţii cărora niciunul dintre ei nu a răspuns. S-a scris că Charlize a rupt orice legătură cu Sean pentru că era violent. Ba chiar a existat o ipoteză cum că actrița sud-africană s-a retras brusc din relaţie, speriată de faptul că Sean Penn îşi dorea un interviu cu lordul drogurilor, El Chapo.