Cinci cărți de călătorie inedite pentru citit în izolare

Unul dintre cele mai bune moduri de a folosi toate acele ore pe care le petreci în izolare este să-ți stabilești vacanțele viitoare, dar nu căutând pe site-urile agențiilor de turism, ci citind o carte bună și visând cu ochii deschiși. „Cartea de călătorie” înseamnă mult mai mult decât un ghid. Unii își descoperă destinațiile de vis prin ficțiune, alții prin mâncare. Cuvintele au un mod de a vă aminti de o vacanță preferată sau de a vă orienta spre următoarea.

Să sperăm că vă veți găsi inspirația pentru următoarea călătorie citind cărțile din lista de mai jos.

A Walk in the Woods (Bill Bryson, 1998)

A fost tradusă și la noi. O plimbare în pădure. Redescoperind America pe cărările Munților Apalași se numește. Appalachian Trail, unul dintre cele mai lungi trasee montane din lume, străbate 14 state pe o distanță de peste 3.400 de kilometri, de-a lungul Coastei de Est americane. Dornici să admire peisajele superbe de pe această rută, Bill Bryson și prietenul său Stephen Katz hotărăsc să o parcurgă pe jos de la un capăt la celălalt. Ei pornesc din statul Georgia, în sud, și își încheie drumeția în Maine, fără să reușească totuși să-și respecte întocmai planul inițial. Urșii, pumele, șerpii, plantele otrăvitoare și insectele purtătoare de boli pe care le-ar putea întâlni pe traseu ar descuraja un om obișnuit, dar nu și pe ambițiosul explorator Bill Bryson. Deși are parte de hărți prost întocmite, de condiții meteo îngrozitoare și de un companion morocănos, el face tot ce poate să învingă obstacolele și să-și împlinească, după cum spune, țelul de o viață: să nu moară în sălbăticie. O plimbare în pădure a fost ecranizată în 2015, cu Robert Redford și Nick Nolte în rolurile principale.

My Family and Other Animals (Gerald Durrell, 1956)

De la vile pline de culoare, înconjurate de grădini luxuriante, până la zilele petrecute în explorarea golfurilor nisipoase și a livezilor de măslini pline de animale sălbatice, în „Familia mea și alte animale”, Gerald Durrell povesteșe într-un mod exagerat și uneori fictiv al anilor că a trăit ca un copil împreună cu frații și mama văduvă pe insula greacă Corfu între 1935 și 1939. Citește-o pentru descrierile captivante ale peisajelor din Corfu, rămâi pentru poveștile pline de farmec ale lui Durrell despre familia sa excentrică. Această carte, scrie Durrell, „a fost menită să fie o relatare nostalgică a istoriei naturale, dar am făcut greșeala gravă de a introduce familia mea în primele pagini”. În carte este Gerry, în vârstă de 10 ani – curios, obsedat de animale și un observator agitat al familiei sale trăznite. Atenția lui Durrell la detalii este ceea ce face cartea atât de uimitoare, cu fiecare vedere, sunet și miros al insulei. Este evadarea literară perfectă.

A Room with a View (E. M. Forster, 1908)

Eroina din romanul „O cameră cu vedere” este Lucy Honeychurch, un model englez din buerghezime – o fată de început de secol XX, legată de moravurile vremii ei. Într-o călătorie la Florența, tânăra Lucy Honeychurch face cunoștință cu doi tineri: fermecătorul George Emerson, spontan și cu prea puțin respect pentru reguli, și rezervatul Cecil Vyse, mai obișnuit cu lectura decât cu arta conversațiilor delicate. După un șir de aventuri care-i apropie, Cecil își ia inima în dinți și o cere de soție pe Lucy; fata spune într-un târziu da, însă până la căsătorie îndoiala are vreme să-i cuprindă inima. Dacă diferențele dintre ei sunt prea mari? Dacă pasiunea pentru cărți a lui Cecil îi va umbri iubirea pentru ea? Dacă dragostea nu le va fi de ajuns? Iar când George cel încântător intră din nou în scenă, imaginea vieții așezate pe care și-o construise tânăra Lucy se tulbură cu totul. Cameră cu vedere a inspirat în 1985 o celebră ecranizare, în regia lui James Ivory, avându-i în distribuție, printre alții, pe Maggie Smith, Helena Bonham Carter și Denholm Elliott.

Wild (Cheryl Strayed, 2012)

Wild: From Lost to Found pe Pacific Crest Trail este o carte de memorii a autoarei americane Cheryl Strayed, care descrie drumul ei de 1.100 de mile pe Pacific Crest Trail în 1995 ca o călătorie de auto-descoperire. Scriitoarea își transmite disperarea, în timp ce se hotărăște să găsească „drumul meu de întoarcere către persoana cu care eram obișnuită”, completând călătoria solicitantă, în ciuda faptului că are puțină experiență de drumeție, un rucsac ridicol de greu și cizme nepotrivite. Strayed se confruntă multe provocări de călătorie, și deși nu oferă prea multe în felul descrierilor complexe ale peisajului, conexiunea sa emoțională cu traseul este aparent minunată în timpul călătoriei.

Worldwalk (Steven Newman, 1989)

Worldwalk este mai mult decât o carte de călătorie. Este un adevărat ghid pentru cei care vor să descopere lumea. La vârsta de 28 de ani, Steven Newman a decis să plece într-o călătorie prin lume pentru a-și demonstra că există oameni minunați peste tot. Fără să aibă sponsorizări și purtându-și bagajele în spate, Newman a vizitat 20 de țări în patru ani. Întregul său drum a fost făcut pe jos. O astfel de poveste impresionantă sigur o să te inspire și pe tine și o să-ți ofere sfaturile de călătorie de care ai nevoie.