Cine a înlocuit-o pe Lora la „Vorbește lumea”

Cove a primit noi ajutoare după ce Lora s-a retras din echipa emisiunii „Vorbește lumea”. Așadar, le vom vedea din nou pe Sore și pe Viviana Sposub. Lor și se alătură Theo Rose, Veverița și Coțofană.

Lora i-a stat alături lui Cove timp de cinci luni, înlocuind-o pe Adela Popescu, care a rămas însărcinată a treia oară. Artista a hotărât să se despartă de emisiune pentru a aloca mai mult timp proiectelor personale.

„Dragii mei, încep prin a vă spune tuturor: Mulțumesc! A fost o perioadă frumoasă în care am fost alături de voi de la prima oră a dimineții, în care am povestit și în care m-ați cunoscut mai bine. De ce să ne împotrivim? Nu e floare la ureche să ne luăm rămas bun din locuri care ne-au adus zâmbete. Acum că programul meu este tot mai încărcat, am decis alături de colegi ca odată cu edițiile de vară, să îmi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicală și afacerea cu produse de beauty. În plus, vom începe promovarea filmului Pup-o, mă 2. Povestea Vorbește Lumea merge mai departe de luni, iar aproape de mine puteți rămâne prin rețelele sociale”, a declarat Lora.

Cove are colegi noi

De luni, 14 iunie, în emisiune și-au făcut apariția prezentatori noi. Colegii lui Cove sunt: Sore, Viviana Sposub, Theo Rose, Veverița și Coțofană.

„Mă bucur foarte tare să fac parte, din nou, din echipa Vorbește Lumea. Mă leagă multe amintiri de începutul acestei emisiuni, când am făcut parte din echipă pentru prima dată. Am mare încredere în gașca noastră frumoasă, abia aștept distracția zilnică alături de ei și îmi doresc să aducem soarele cu noi, în fiecare dimineață”, a spus Sore.

„După 1 an, mă întorc în familia Vorbește Lumea cu forțe proaspete, cu energie mega bună și idei pe care abia aștept să le împărtășesc cu publicul. Plecarea în Fermă a schimbat puțin direcția vieții mele, așa că pauza de la televiziune a fost binemeritată și mult dorită. Acum e, însă, momentul oportun să revin în acest proiect, iar faptul că formatul este diferit e o mare provocare pentru mine și întreaga echipă. Îmi place foarte mult conceptul de “Gașca Verii” și mi se pare că vibe-ul fresh pe care îl vom aduce pe micile ecrane îi va bucura pe oameni. Hai să scriem un nou capitol de Vorbește Lumea!”, a spus Viviana Sposub.

De la stânga la dreapta, Theo Rose, Coțofană, Viviana Sposub, Veverița și Sore

Încântată de noua provocare, Theo Rose a declarat: „Sunt veselă și îmi place să trăiesc! Am descoperit că am capacitatea de a transmite oamenilor confort și voie bună și nu pot fi mai fericită decât sunt acum, pentru faptul că pot face asta în cadrul celui mai urmărit matinal de pe TV. Sunt fericită să împart platoul cu o gașcă de oameni buni, tineri și profesioniști. Pregătiți-vă pentru distracție!”.

„„Wow! Pentru mine Vorbește lumea unde sunt implicați atâția oameni frumoși reprezintă un început de vară minunat! Televiziunea va face parte din viața mea ca o primă iubire, iar faptul că putem aduce bucurie și zâmbete în casele oamenilor este mai mult decât minunat! Cu siguranță veți avea parte de cea mai fresh și nebună echipă și super distracție în fiecare zi!”, spune Veverița.

Și Coțofană este motivat de noua provocare: „Sunt încântat să fac parte din gașca Vorbește Lumea. Poate că în formula asta chiar reușim sa aducem vara, ca prea suntem plouati. Sunt sigur ca vom avea momente faine, ii știu pe colegii mei și nu e niciun dubiu ca sunt haioși și smart. Deci să vă uitați la noi că ne așteaptă o vară super prietenoasă la PRO TV, în fiecare zi, la Vorbește Lumea”.