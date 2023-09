Cine e Adrian Stoica, românul care a câștigat „America’s Got Talent” și premiul de 1 milion de dolari

După o competiție intensă, Adrian Stoica și cățelul său din rasa Border Collie, Hurricane, au fost declarați câștigători ai sezonului 18 a talent show-ului din America. Marea finală a avut loc miercuri seară, 27 septembrie.

Românul este deținătorul marelui premiu în valoare de 1.000.000 de dolari și va fi capul de afiş al unui show la Las Vegas.

În timpul finalei, Stoica și Hurricane au oferit un spectacol plin de energie pe melodia „Crazy Little Thing Called Love” a trupei Queen, la care a participat și jurata Sofia Vergara, scrie Today. „Dacă mai aveți nevoie de mine și altă dată pentru a face parte din numărul vostru, știți unde să mă găsiți”, a declarat Vergara după momentul impresionant.

Potrivit Paginademedia, Adrian Stoica a participat, totodată, și la ediția de anul trecut a concursului „Românii au talent”.

„Suntem Adrian Stoica şi Hurricane, venim din Torino (Italia). Ea este căţeluşa mea, mai are încă opt fraţi şi surori. Am 44 de ani. Hurricane este foarte sociabil, îi plac oamenii, copiii, pizza, orice. În spectacolele pe care le facem nu folosim mâncare, nu o facem pentru a primi biscuiţi, ci din plăcere”, a declarat acesta în prezentarea de la „Românii au talent 2022”.

„Mi se pare că ai punctat foarte bine toate abilităţile, şi ale tale, şi ale ei. Ai reuşit să faci spectacol în 3 minute, ceea ce este mare lucru”, a spus Andi Moisescu, după momentul pus în scenă de Adrian Stoica și de animalul său de companie.

„Călătoria noastră de la America\”s Got Talent este incredibilă. Nu căutăm perfecţiunea. Ci ne place ceea ce facem împreună. Atunci când am aflat că suntem în finală am ajuns acasă şi am aflat că Rory, câinele meu cel mai mare, a murit. A murit la zece zile după semifinală. Ea fusese mentorul lui Hurricane. Erau ca surorile. Hurricane m-a ajutat să depăşesc momentele dificile. Îmi cunoaşte emoţiile. După ce a murit Rory am realizat că viaţa este scurtă şi că trebuie să îţi urmezi visele. Iar visul nostru este acela de a face un musical cu căţei. Iar America\”s Got Talent este şansa noastră de a ne îndeplini acest vis”, a declarat românul despre participarea la talent show.

