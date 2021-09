Pandemia mi-a „închis” căsătoria deschisă

Căsătoria deschisă este considerată de experți ultimul pas spre evitarea divorțului. Căsătoria deschisă înseamnă că soții au trecut deja de etapa certurilor. Sau poate că nici nu a fost nevoie de ele pentru a-și da seama că au nevoie de altceva.

Ambii parteneri sunt de acord cu faptul că nu se mai mulțumesc unul pe altul. Pentru că dacă unul dintre soți încă mai speră într-o relație cu tot ceea ce implică o relație, tensiunile se vor accentua, chiar dacă, în aparență, celălalt acceptă ideea de căsătorie deschisă.

Pentru Florentina (n. ed. pseudonim), recomandările de distanțare socială induse de pandemie au însemnat că nu mai poate vedea bărbați în afara căsătoriei sale. Dar monogamia nu i-a schimbat doar relația cu soțul – ci i-a schimbat relația cu ea însăși. După mai mult de un deceniu de relații extraconjugale, a venit pandemie de COVID-19, zdrobind orice potențial pentru noi parteneri.

În aprilie 2020, chiar la începutul pandemiei, Florentina și sotul ei și-au vândut casa și au stat cu chirie prin toată țara. COVID i-a adus (împreună cu spaima existențială) o lipsă semnificativă de bărbați. Întâlnirile cu bărbați noi în afara orașului din care s-a mutat s-au simțit înfricoșătoare: noile locații erau prea mici și stigmatizarea vecinilor era prea riscantă. În plus, cu risc de îmbolnăvire sau deces din cauza virusului, întâlnirile nu mai erau o opțiune.

„M-am trezit curios de ușurată de noua mea monogamie. În parte, a oferit o ameliorare din fluxul constant de vinovăție pe care relațiile mele extraconjugale le-au creat în trecut.”, a mărturisit ea. „La câțiva ani după ce eu și Daniel am început să vedem alți oameni, interesul lui pentru întâlniri a scăzut. Nu l-a deranjat că am continuat să mă întâlnesc cu alții, dar s-a plictisit el. „Nu merită munca”, spunea el. Daniel tânjea la simplitate, precizie. În timp ce Daniel a continuat să se bucure de existența permisului său la sală și a flirtat mereu, el s-a întâlnit rar cu cineva”, a continuat ea.

Florentina a ezitat întotdeauna să povestească oricui despre relația lor deschisă. În timp ce unii prieteni apropiați erau înțelegători și cu mintea deschisă, alții s-ar putea să nu se fi simțit confortabili. Apoi, când Daniel a încetat să se mai întâlnească cu alții, i-a fost mai rușine. „Mai mult decât cum mă priveau ceilalți, mă temeam cum îl făcea pe Daniel să arate, lăsându-și soția să plece cu altul. Merita ceva mai bun. Merita o soție bună, o soție care nu avea nevoie de iubiți. Insecuritatea mea a devenit din ce în ce mai intensă.”, mărturisește ea.

COVID nu i-a permis să facă o alegere. „Dar spre surprinderea mea, nu mi-a lipsit deloc întâlnirile. Eu și Daniel nu am petrecut o noapte separată un an întreg. Cu siguranță am avut zile în care a trebuit să ne închidem în camere separate, ca să nu existe certuri. Uneori, eu și Daniel eram singuri, dar nu aveam poftă de romantism. Ne-am bucurat de viața noastră simplă, liniștită și simplificată.”, spune Florentina.