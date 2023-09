Câţi bani au făcut Maria Constantin şi Robert Stoica la nuntă

Maria Constantin și Robert Stoica au avut o nuntă de vis și s-au distrat alături de cele mai cunoscute vedete din România.

Petrecerea a avut loc la un restaurant de lux din București, iar pentru decor, muzică și ținute cei doi au scos din buzunare bani grei.

Investiţia s-a dovedit a fi câştigătoare, deoarece, la final, cântăreaşa a declarat că nu a fost nevoită să aducă bani de acasă. Chiar dacă nu a dezvăluit o sumă exactă, artista a spus că este mulţumită de „plic”.

„Noi am ieșit foarte bine, mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine, important era să nu venim cu bani de acasă. Am înțeles că anul acesta mulți miri au venit cu banii de acasă”, a declarat Maria Constantin, la Antena Stars.

De la nuntă au lipsit tradițiile. „Nu s-a furat mireasa! Nu am făcut niciun obicei din ăsta. A fost o petrecere, noi am gândit-o ca și o petrecere. Noi nu am vrut dansul mirilor, pentru că nu am vrut să ieșim în evidență”, a declarat Maria Constantin.

Sursa: Tabu.RO