Premieră în România: Concert „DISNEY 100” pe 2 noiembrie la Sala Palatului cu Alina Eremia, Alina Sorescu, Vlad Miriță, Ana Cebotari şi Lucian Ghimiş în prim plan

Cele mai cunoscute teme sonore din producţiile Disney se vor auzi live, pe 2 noiembrie în Bucureşti într-un spectacol în premieră ce aduce mult iubitele melodii şi personaje Disney, chiar pe scena Sălii Palatului. Playlist-ul concertului „DISNEY 100” va însuma cele mai îndrăgite piese din ”Frumoasa și Bestia”, ”Frozen”, ”The Lion King”, ”Star Wars” sau ”Marvel” în interpretarea unor solişti foarte apreciaţi printre care se vor numără: Ben Forster, Adrian Hansel, Nadia Boule, Alina Eremia, Alina Sorescu, Vlad Miriță, Ana Cebotari şi Lucian Ghimiş. Evenimentul va fi întregit de un show multimedia şi de proiecţii video din celebrele filme lansate în decursul celor 100 de ani de istorie Disney.

Potrivit organizatorilor: ”concertul marchează 100 de ani de la înființarea uneia dintre cele mai mari companii multimedia din lume şi aduce la București, pe scena Sălii Palatului întregul univers Disney. Artiști de elită din UK și Grecia urcă pe aceeași scenă alaturi de nume cunoscute din industria muzicală românească, într-un show live, în acompaniamentul unei orchestre formate din 56 de instrumentiști. ”

Unele dintre cele mai cunoscute compoziții muzicale din filme marca Disney precum ’’Frumoasa și Bestia’’, ’’Encanto’’, ‘’Mary Poppins’’, ’’Regele leu’’ sau ‘’Regatul de gheață – Frozen’’, dar și din universul Pixar sau din lumile pline de acțiune ale seriilor Star Wars și Marvel sunt aduse la viata prin vocile: Ben Forster, Adrian Hansel, Nadia Boule, Alina Eremia, Alina Sorescu, Vlad Miriță și Ana Cebotari.

Ben FORSTER: Forster este un actor și cântăreț iubit și apreciat în UK. A jucat rolul principal al lui Isus în opera rock a lui Andrew Lloyd Webber, ”Jesus Christ Superstar”; rolul lui Doody în ”Grease”; a fost implicat în ”Thriller – Live” în 2009; a avut rolul lui Lennon în musical-ul All You Need Is Love; rolul lui Magaldi în producția din West End – ”Evita”; din 1 februarie 2016, Forster interpretează rolul Fantomei în producția londoneză ”The Phantom of the Opera”.

Adrian HANSEL: este un cunoscut actor britanic, cu roluri în importante producții puse în scenă în renumite locații, printre care și National Theatre, West End și Royal Opera House, West End; a avut colaborări muzicale naționale și internaționale cu nume mari precum Adele, Josh Groban sau Tony Hadley; si-a oferit vocea și a cântat pentru diverse filme, inclusiv Mary Poppins Returns de la Disney.

Nadia BOULE: extrem de populară și iubită în Grecia, Nadia performează în musical-uri de succes precum ”Grease”, ”Cabaret”, ”Fame”, ”Evita”. Ea a obținut succes nu doar în Grecia, ci și internațional în urma turneului cu producția ”Tell me on a Sunday” by Andrew Lloyd Webber.

Alina EREMIA: este cunoscută publicului larg pentru vocea inconfundabilă și prezența scenică deosebită; a cochetat deja cu universul Disney: Belle din ”Frumoasa și Bestia” a prins viață prin intermediul vocii Alinei, la fel ca și Pocahontas din desenul animat cu același nume.

Alina SORESCU: activă în domeniul muzical încă din copilărie, Alina este acum un artist matur și împlinit. Dar, copilul din ea nu s-a ascuns iar artista îi îndrumă pe cei mici care visează la o carieră muzicală. Nici ea nu e străină de lumea Disney, interpretând o melodie din serialul „Garda Felină”, difuzat de Disney Junior.

Vlad MIRIȚĂ: este un cunoscut tenor român, care a reprezentat România la Eurovision în 2008 și a susținut numeroase concerte atât în România, cât și în străinătate. În 2015 a fost ales de Walt Disney Pictures pentru a asigura vocea în limba română a lui Hugo în filmul de animație ”Cocoșatul de la Notre Dame”.

Ana CEBOTARI: și-a facut debutul pe scena Operei Naționale, iar criticii o consideră una din cele mai promitatoare soliste ale generației tinere. Soprana Ana Cebotari sau Lia Ciocarlia din România are în spate premii naționale și internaționale, concerte pe importante scene ale lumii.

Orchestra Valahia: îi include pe cei mai buni instrumentiști din România. Cum ar fi artiști profesioniști din orchestre de top din România (Orchestra Națională Radio, Opera Națională de Stat). Orchestra Simfonică Valahia se poate mândri cu colaborări extinse cu mai mulți importanți producători de muzică din lume. De asemenea, au acompaniat artiști internaționali precum Al Bano, Nigel Kennedy, Mathew Freeman, Lothar Hensel, Edwin Maron, Fiorangelo Orisini.

Organizatorii spun că: „vom trecem în revistă 100 de sută de ani de emoții extraordinare, nostalgie și aventuri care ne-au ținut, de-a lungul timpului, cu sufletul la gură în fața micilor și marilor ecrane printr-o experiență multimedia completă. Aranjamentul muzical de excepție oferit de aceștia va fi completat de scene legendare dintr-unele dintre cele mai îndrăgite filme Disney care vor fi proiectate pe un ecran uriaș.”

Biletele pentru evenimentul Disney 100 The Concert sunt puse la vânzare pe www.more.com, cu prețuri pornind de la 162 de lei. Accesul copiilor cu vârsta până în 3 ani este gratuit, dar copilul nu poate ocupa un scaun (va fi ținut în brațe). Copiii cu vârsta peste 3 ani plătesc bilet integral.

Sursa: Tabu.RO