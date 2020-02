Cine e pictorița româncă cu 3 cetățenii care expune zilele acestea în SUA și Italia

Fiecare om are o poveste de viață interesantă, însă Raisa Ambros are un trecut interesant. Femeia e originară din satul Călugăr, raionul Fălești, localitate care a dat lumii diverși pictori talentați recunoscuți la nivel mondial. Avea 19 ani când a plecat să studieze cu o bursă de studii la Academia de Teatru și Film în România, unde a și perfecționat studiile de pictură, realizând la sfârșit de cursuri prima expoziție de grup în cadrul facultății. A urmat cursuri în privat cu diverși artiști profesioniști din Rusia, Republica Moldova, Regatul Unit, Italia, dar mentorul ei de baza și de suflet rămâne pictorul și profesorul Mihai Bandac.

Și tot ea are multe cuvinte de laudă pentru cel care i-a fost profesor. “La începutul anilor `90, fiind studentă la Academia de Teatru și Film, am avut șansa de a-l întâlni pe pictorul și profesorul Mihai Bandac, titularul Cursului de Limbaj Plastic și Story-Board. Timp de patru ani, la orele de studiu, am descoperit frumusețea desenului și picturii, iar domnul profesor, la rându-i a descoperit, poate, vocația mea. Îmi amintesc, de exemplu, că nu făceam niciodată liniile drepte, erau mereu într-o oarecare mișcare energetică, iar profesorul Bandac îmi spunea că aș fi foarte bună pentru desenele animate. Mi-a acordat o atenție aparte, cu explicații și îndrumări nuanțate, care, cu intermitențe și desigur la cererea mea, continuă și astăzi.