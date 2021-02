Gina Pistol, pregătiri intense pentru naștere. Cum arată camera fiicei sale

Gina Pistol așteaptă cu nerăbdare nașterea fetiței sale. Vedeta a început să facă reamenajări prin casă și din această cauză Smiley preferă să-și petreacă timpul mai mult pe la studio.

Luna viitoare, blondina își va strânge fiica la piept. Dar până atunci vrea să pună la punct tot ceea ce ține de amenajarea camerei ei.

Gina Pistol a postat în mediul online primele imagini cu încăperea în care va sta fetița ei și a lui Smiley. Vedeta a ales albul pentru mobila copilului și un tapet cu imprimeu discret, dar elegant, pentru pereți.

„Încet, încet prinde contur camera. Sunt atât de fericită că termin! Mai avem, cred că 20% din treabă: făcut curatul în casă, așezatul lucrurilor la locul lor, de spălat hăinuțele fetiței, mai am de semnat contractul cu banca de celule, cu spitalul privat unde o să nasc, mai trebuie să merg al ecografie… Vai, vai ce picioare îmi dă (n.r. – copilul în burtică). Mai sunt analizele… Mă apucă emoțiile. Abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Pe cuvânt! Am și un pic de panică… nu știu dacă am timp să le termin pe toate până nasc. Wow, cât de repede trece timpul! Incredibil”, a spus vedeta într-un InstaStory.

Pătuțul în care va dormi micuța e deja pregătit, urmează să fie aranjate lucrușoarele ei, pe care Gina le ține deocamdată în niște pungi, pe jos.

Cu cine seamănă fetița?

Smiley, partenerul ei de viață, a precizat în cadrul unei emisiuni TV că și-a dat seama cu cine seamănă bebelușul său. Artistul este de părere că fetița nu i-a moștenit nasul, lucru care îl bucură foarte tare.

„Fetița este programată să vină pe lume în luna martie. Deja m-am apucat de sală. Glumesc. Nu, nu am o frică, sunt foarte încântat că o să avem o fetiță. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce mă bucură, dar abia aștept să o văd. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a declarat Smiley în emisiunea „Vorbește lumea”