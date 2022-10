Cine e și cu ce se ocupă iubitul Danielei Crudu. Vedeta vrea să devină mamă alături de el

Daniela Crudu se află de un an de zile într-o relație. Vedeta e foarte discretă în legătură cu iubitul ei, singurul amănunt pe care l-a dezvăluit e acela că bărbatul de lângă ea e român.

Se pare că cei doi au planuri mari, mai ales că Daniela, care are 33 de ani, își dorește să devină mamă.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a spus Daniela Crudu pentru Fanatik.

În prezent, ea locuiește la sora ei, în Suedia. Acolo se gândește să își cumpere o casă, mai ales că și-a pus la vânzare apartamentul din București. Îl dă cu 99.000 de euro, complet mobilat.

„Am decis să vând apartamentul din București pentru că o să vreau să îmi iau o casă. M-am plictisit, m-am săturat după 12 ani să stau în apartamentul ălă. E momentul să fac o schimbare. Mă mai gândesc dacă îmi iau casă în România sau în Suedia. Aici, în Suedia, cel puțin în ultimul timp, tot stau. Ar fi mișto, îți dai seama, să stau aici, în Suedia, să iau casă. Apartamentul îl dau cu 99.000 de euro, e mare, e frumos. Îl dau și mobilat, are și loc de parcare… Un apartament cu două camere, aici, în Suedia, e vreo 120.000 de euro”, a mai dezvăluit Daniela Crudu.