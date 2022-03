Concertul caritabil „We are One” a înregistrat cifre record

Concertul caritabil We Are One în sprijinul ucrainenilor a fost unul reușit, spun organizatorii, care anunță că s-au strâns nu mai puțin de 4,5 milioane de lei.

Peste 35 de mii de persoane au participat la concertul de pe Arena Națională. Timp de opt ore pe scena de la Arena Națională au urcat nume importante din industria muzicală românească, dar și vedete din străinătate, care au interpretat cele mai cunoscute melodii ale lor.

În urma evenimentului s-au strâns fonduri impresionante pe care Crucea Roșie urmează să le folosească pentru a-i ajuta pe ucrainenii aflați într-o situație delicată. Peste 4.5 milioane de lei au fost strânși în urma concertului caritabil din biletele vândute pe platforma SAGA Festival, SMS-uri și transferuri bancare direct către Crucea Roșie, dar și toate încasările de publicitate obținute pe perioada transmisiunii LIVE. Toate încasările vor fi donate integral către Crucea Roșie România, a anunțat trustul de pe Pache Protopopescu.

Armin van Buuren, vedeta serii

Armin van Buuren, cel mai iubit DJ de publicul din ţara noastră, a venit sâmbătă la Bucureşti pentru a fi alături de români în sprijinirea poporului ucrainean şi a transmis prin setul lui un mesaj de pace şi speranţă. Din capitala noastră, artistul a plecat în Krakovia pentru show-ul A State of Trance dedicat situaţiei dramatice din Ucraina, pentru strângerea de fonduri donate către Crucea Roşie. Astfel, ALDA este prima companie care a organizat două evenimente muzicale la nivel internaţional pentru ajutarea ucrainenilor: „We Are One” şi A State of Trance Polonia.

Unul dintre cele mai sensibile momente ale evenimentului a fost adus de Tom Odell. Artistul britanic a cântat, împreună cu un cor de copii, patru piese pline de emoţie, printre care şi Another Love, melodia care a devenit imnul celor care protestează paşnic în întreaga lume pentru pace. Şi artista ucraineană Jamala a urcat sâmbătă pe scena de la Naţional Arena şi a interpretat în lacrimi piesa 1944. Jamala este refugiată cu cei doi copii ai săi, în timp ce soţul său a rămas în Ucraina.