Corsetul, îmbrăcămintea controversată care nu se demodează niciodată

De la Bridgerton la Gen Z, lenjeria sexy este din nou populară. Dar este un instrument de tortură – sau o armă de împuternicire?, se întreabă stiliștii.

Corsetul a atras recent un public mult mai larg. Căutările online pentru acest articol vestimentar au crescut, împreună cu cererea de paturi cu baldachin și glicine, un interes pentru toate lucrurile Regency provocate de serialul Bridgerton de pe Netflix.

Acțiunea serialului este plasată în Anglia anului 1813 în mijlocul societății de vârf, producția atrăgând audiențe record pentru Netflix – 82 de milioane de utilizatori l-au urmărit în prima lună de la lansare. Bridgerton și-a creat chiar și propriul cuvânt la modă, „Regencycore”: rochii somptuoase, mănuși satinate până la cot, bentițe cu perle și, desigur, corsete – vitale pentru decolteurile atrăgătoare care apar în mod evident în serial.

Serialul Bridgerton a contribuit la popularizarea corsetului

Corsetele sunt în centrul atenției încă de la primul episod al seriei. Într-o scenă comică, Prudence, fiica cea mai mare a lui Lady Featherington, care se pregătește să-și facă debutul în societate, este „strânsă” într-un corset de către o angajată pentru a fi mai slăbuță pentru prezentarea ei la regina Charlotte. Șireturile sunt strânse până când abia mai poate respira.

Experții de modă au subliniat că faptul că a fi subțire în talie nu era la modă la vremea respectivă, iar rochiile nu trebuiau purtate neapărat cu un corset. „Un corset din epoca Bridgerton ar fi fost de obicei cu talie înaltă, nu pe talie”, spune pentru BBC Culture Valerie Steele, directorul muzeului de la New York’s Fashion Institute of Technology.

Cu talia sa de 46 cm, Mark Erskine-Pullin, cunoscut sub numele de Mr. Pearl, este un geniu al secolului 21 și o figură misterioasă în lumea modei. Nu doar angajamentul său față de corset – el purta un corset 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (renunța la el doar pentru a face baie) – era, fără îndoială, cel mai iconic, talentat și căutat fabricant de corsete din lume.

Mr. Pearl

Mr. Pearl a lucrat cu artistul britanic Leigh Bowery la Royal Opera House din Londra și cu designerul de modă Thierry Mugler. De asemenea, a realizat costumul cu corset al lui Kylie Minogue pentru turneul ei din 2006 – Showgirl. Unul dintre clienții săi de renume este interpreta de burlesque Dita von Teese, care a îmbrăcat un corset Mr Pearl sub rochia Vivienne Westwood, când s-a căsătorit în 2005.

Kylie Minogue

Dita Von Teese

Von Teese a recunoscut că acest articol vestimentar nu este pentru toată lumea, spunând că seamănă cu un „toc înalt” – „nu este neapărat ușor”. Cu toate acestea, un model personalizat va fi aproape întotdeauna mai confortabil decât unul cumpărat de pe raft, deoarece „corpurile noastre au forme diferite și locurile pe care dorim să le încorsetăm se pot schimba”. În ultimii ani, practica utilizării unui corset sau a unei centuri elastice cu scopul de a modifica forma corpului, a câștigat popularitate. Dar Von Teese spune că, din experiența ei, nu este posibil să vă modificați permanent forma în acest fel.

Corsetul nu este pentru toată lumea. Dita Von Teese

Apariția primului corset

Deși există dovezi că îmbrăcămintea asemănătoare corsetului este folosită în cultura minoică și Creta antică din epoca bronzului, se spune că primul corset ar fi apărut în secolul al XVI-lea, inițial în Italia, apoi în Franța, introdus de Catherine de Medici. În epoca elizabetană, corsetul a modelat trunchiul într-o formă cilindrică, mai degrabă decât în ​​forma de clepsidră, căutată de victorieni. Corsetele timpurii rigidizate cu metal, fildeș sau os de balenă au contribuit fără îndoială la o credință de durată că îmbrăcămintea pune în pericol sănătatea sau este chiar un instrument de tortură.

Printre cele mai memorabile „momente” ale corsetului din ultimii 100 de ani se numără celebra fotografie a lui Horst P Horst, Mainbocher Corset, Paris în 1939; aspectul de clepsidră al Sophiei Loren din The Millionaire (1960), într-un corset din satin negru, și cea mai recentă Wonder Woman 1984, care poartă un corset din metal armat. Toate au atras critici și aprecieri. Zeci de ani după lansarea Gone with the Wind, scriitoarea feministă americană Gloria Steinem a scris despre Scarlett O’Hara că a intrat într-un corset ca să obțină o talie de 40 cm, pentru a-l seduce pe Ashley ca o „ilustrație perfectă a robiei feminine, în stil sudic”.

Mainbocher Corset

Corsetul poate fi văzut astăzi ca „un fel de haine sexy, obraznică”, spune Valerie Steel, dar „timp de patru secole era un articol vestimentar conformist. Punctul de cotitură a venit în anii 1970 și moda punk introdusă de Vivienne Westwood, „când corsetele s-au întors, inițial ca un articol vestimentar în stil fetiș, unul rebel și extrem de sexualizat”, spune Steele. L-am văzut apoi la Madonna, cu sâni conici, creație Jean-Paul Gaultier în turneul ei Blonde Ambition din 1990, „când părea să spună „Nu sunt oprimată, sunt o femeie eliberată sexual”.

Sophia Loren

Madonna

Gal Gadot

Modelul Bella Hadid și cântărețele pop Miley Cyrus și FKA Twigs sunt doar câteva din fanele corsetului. Să amintim și faptul că desginerul român Andreea Bădală a lansat brandul Murmur care creează printre altele și corsete, foaerte populare în rândul vedetelor.