Plimbarea în oraș, la fel de benefică precum plimbarea în natură?

Beneficiile mersului pe jos pentru sănătate sunt bine stabilite. Dar plimbarea prin oraș este la fel de benefică precum cea prin natură? Opiniile specialiștilor.

În aceste vremuri, mersul pe jos a apărut ca mijlocul suprem de aerisire și luptă împotriva unui stil de viață sedentar. Weekend-urile sunt o metodă de decompresie, schimbăm aerul și mergem pe străzile asfaltate ale orașului. Apare însă o întrebare: o plimbare în oraș este la fel de bună ca una în natură? Departe de spațiile verzi, de aer curat și de liniște, operațiunea nu este contraproductivă?

Mersul pe jos, benefic în ambele cazuri

Contraproductiv, cu siguranță nu, răspund specialiștii. „Mersul, oriunde are loc, are un efect asupra emoțiilor. Din primele zece minute, apare un sentiment de bunăstare și stimă de sine și continuă să crească”, subliniază psihiatrul Michel Lejoyeux, potrivit Madame Figaro. Plimbarea prin oraș ar putea fi chiar mai benefică pentru organism uneori, potrivit Muriel Bigot, cardiolog. Motivul este simplu: viața urbană ne împinge să adoptăm un ritm mai dinamic.

„Pentru ca aceasta să fie eficientă și să contribuie la reducerea riscurilor asociate cu un stil de viață sedentar, trebuie să fie revigorantă, activă”, explică expertul. Cu cât depui mai puțin efort, cu atât ești mai puțin capabil să faci. Cu toate acestea, acest nivel de rezistență la efort este în mare parte legat de nivelul speranței de viață.

„Nu trebuie să uităm că mersul pe jos este cea mai naturală activitate fizică și terapeutică existentă”, revine Éric Griez, psihiatru și autorul cărții Healing by walking. În mod clar, indiferent de mediu. Mersul pe jos are un efect preventiv asupra bolilor cronice și metabolice, cum ar fi obezitatea și diabetul. De asemenea, are un efect antiinflamator și ajută la lupta împotriva bolilor cardiovasculare și reumatice.

Desigur, peisajul oferit de peisajul rural este mai luminos. „Pe lângă efectul pur fizic, mersul pe jos are un efect psihologic”, comentează Eric Griez. Există plăcerea estetică a pădurilor, a naturii.

Aer poluat peste tot

Dar poluarea? În mod surprinzător, în oraș, aerul este mai poluat decât în ​​natură și mai ales în lunile mai reci. Dar a sune că zonele mai rurale nu sunt, e o concluzie pripită. Odată cu răspândirea îngrășămintelor, amoniacul se transformă în particule în aer și este extrem de poluant, subliniază experții. În plus, în timpul verii, ozonul poate parcurge distanțe mari și poate polua la fel de mult zonele rurale.

Pentru a evita pe cât posibil efectele nocive ale poluării urbane asupra organismului (în principal boli cardiovasculare și respiratorii), ar trebui respectate câteva principii simple. De exemplu, nu puteți merge la o plimbare lungă la ora de vârf când traficul este saturat și vă puteți răsfăța cu o plimbare de duminică, o zi în care orașele sunt evident mai puțin poluate.