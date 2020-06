Cu cine și unde a avut Alexandra Stan o aniversare specială!

Interpreta hitului “Mr. Saxobeat” a împlinit pe 10 iunie 31 de ani și și-a dorit ca anul acesta să serbeze într-un mod inedit, alături de câțiva oameni dragi. Alexandra Stan și-a dorit să meargă într-un loc în care nu a mai fost din România. Așa că vedeta a ajuns în vârf de munte, a stat la o cabană, fără semnal alături de o gașcă de prieteni.

Surpriza cea mare a venit din partea unui ansamblu de muzică populară din zonă, care i-a cântat Alexandrei “la mulți ani” și a fost surprinsă și cu un tort delicios. Tânăra a și scris pe pagina ei de socializare un mesaj în care era recunoscătoare tuturor celor care sunt în viața ei, printre care și cele mai bune prietene. Cât despre iubit, s-ar părea că momentan nu are unul. Dar iubește viață și pe cei din jurul ei. “Postcard with love. Thank you for all the nice words, I love you so and I’m grateful to have people like you în my life. I can’t wait to share with you all the things I’ve learned about myself during this beautiful trip în Maramureș… Carte poștală cu drag. Mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase, te iubesc enorm și sunt recunoscătoare că am oameni ca voi în viața mea. Nu-mi pasă. Abia aștept să împărtășesc cu voi toate lucrurile pe care le-am învățat despre mine în această frumoasă călătorie în Maramureș. Nu-mi pasă. Vă trimit o mulțime de îmbrățișări și toate vibrațiile bune. Noroc pentru viața bună!”, a scris talentată și fermecătoarea Alexandra Stan.