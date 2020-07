Ce mesaj a avut Smiley pentru fani după dezvăluirile Andreei Esca

Îndrăgitul solist și coleg de muncă cu Andreea Esca a fost foarte revoltat pentru că după ce vedeta a anunțat că a fost infectată cu coronavirus a fost blamată de fani și urmăritorii ei. Astfel că Smiley – Andrei Tiberiu Maria a publicat un mesaj pentru fanii lui, care ar trebui să le atragă atenția.

Observ un trend general de a nu crede în nimic, nici în Covid, nici în medici sau oameni, în știință sau în Dumnezeu. Poate putem, totuși, prin declarația Andreei Esca, să învățăm să avem mai multă grijă de noi și să ne ferim de boală, doar atât… O cunosc și știu prin ce a trecut. Din păcate nu e singura mea cunoșțință personală care a avut Covid. Boala asta există și se răspândește foarte ușor. Va rog să aveți grijă de voi cu responsabilitatea celor care știți că de sănătatea voastră depinde sănătatea tuturor. Aș vrea să vă mai rog să nu mă puneți la zid pentru că am exprimat o îngrijorare! Comentariile care nu încurajează grijă față de noi, cele care instigă la ură, cele defăimătoare, vor fi șterse. Puteți să mă credeți sau nu. Puteți să mă urmăriți sau nu. Să vă protejați sau nu. Să vă spălați pe mâini, mai des sau mai rar. Sunteți liberi să faceți ce vreți și să credeți în orice. Eu nu sunt o autoritate, eu trăiesc iubind și cântând,

crezând în Dumnezeu, în acțiune, în Oameni și în Viață. Nu vreau să vă propun un exercițiu de credință, dar măcar, pentru un scurt răgaz, unul de imaginație și gândire: Cum ar fi ca textul pe care l-am scris ieri să fie doar din grijă pentru noi toți? Cum ar fi să-mi asum, dinainte, să fiu înjurat, batjocorit, acuzat, luat la mișto, doar pentru că am îndemnat Oamenii să aibă grijă de ei? Cum te-ai simți să urezi sănătate și să fii înjurat înapoi? Am citit și am șters cu greutate și mâhnire zeci de comentarii lipsite de orice formă de respect. Cred că avem nevoie să ne respectăm și să fim uniți. NOI. Cred că avem nevoie de oameni sănătoși, de o educație sănătoasă, într-o țară sănătoasă și civilizată. Mai ales în aceste vremuri… Nu ar putea cineva să-mi ofere bani că să scriu că am o cunoștință bolnavă de Covid. Niciodată. Nu în realitatea mea. Știu mai mulți oameni bolnavi de Covid, Oameni obișnuiți. Tineri. Nu sunt plătiți… Boala asta există și nu e doar la televizor. Dacă vreți să o căutați, o găsiți în spitale sau în aglomerații. Depinde de toți să rămânem sănătoși, depinde de toți cât de mult se răspândește, iar superficialitatea, lipsa de respect si de educație nu ne fac bine. Ne țin pe loc sau ne dau înapoi. Cred cu tărie, acum, că cea mai grea boală pentru noi toți este răutatea. N-o să mai scriu despre acest subiect. N-o să mai răspund la niciun comentariu pe această tema. Să ne vedem sănătoși! Va fi bine!”, a scris Smiley.