Cum a reacționat Anda Adam când a aflat că fostul ei soț, Sorin, este într-o relație cu Loredana Chivu

Loredana Chivu a dezvăluit că Anda Adam, fosta soție a lui Sorin Nicolescu, a aflat de relația lor. Mai mult, fosta asistentă TV a cunoscut-o deja pe fiica iubitului ei.

„Am cunoscut-o și pe fetița lui Sorin și ne înțelegem foarte bine. Știe și Anda de relația noastră, nu sunt probleme”, a povestit Loredana Chivu pentru Click.

Fosta asistentă TV este de părere că bărbatul este fix ce avea nevoie.

„Eu nu am ținut niciun secret, dar nici nu am vrut să ies în față cu relația mea. Nu m-a întrebat nimeni dacă am sau nu relație. Suntem de câteva luni. Ne știam de la evenimente, dar nu l-aș fi văzut așa.

Este un bărbat foarte atent, grijuliu, iar asta a fost cel mai important pentru mine. Este foarte educat și este fix ceea ce aveam nevoie. Este un bărbat romantic, foarte educat. Înainte să ne vedem am vorbit multe nopți și am ajuns aici. Eu cred că este un om trimis de Dumnezeu către mine și cu asta am spus tot. Este perfecțiunea pentru mine și pentru ceea ce consider eu. Mă simt mult mai matură și stăpână pe deciziile mele și am multe lecții de viață în spate. Consider că am ales mult mai bine”, a spus Loredana Chivu, într-o emisiune TV.

Anda Adam și Sorin Nicolescu au divorțat în urmă cu câțiva ani și au împreună o fetiță. Amândoi au mers mai departe, artista s-a recăsătorit în urmă cu doi ani, iar Sorin a început, recent, o relație cu Loredana Chivu. Cei doi au decis să țină relația departe de ochii lumii, însă după ce au fost surprinși împreună de către paparazzi, au decis să nu se mai ascundă.

Sursa: Tabu.RO