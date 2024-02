Ce artiști ajung la Summer Well în 2024?

În perioada 9-11 august 2024 ne dăm întâlnire la a 13-a ediție de Summer Well, care se va desfășura la Domeniul Știrbey din Buftea – un spațiu emblematic pentru festival, care găzduiește evenimentul încă de la prima sa ediție.

Summer Well ne surprinde în fiecare an cu momente memorabile, o locație feerică și un line-up cu nume mari, dar și cu nume up & rising pe care le descoperi pentru prima dată pe scena din Buftea. Fiecare detaliu continuă misiunea Summer Well începută în 2011, și anume, să aducă pe scenele sale cei mai relevanți artiști ai momentului, construind totodată un festival ca o vacanță.

Primele nume confirmate ale ediției a 13-a sunt: Keane, Nothing But Thieves, Two Door Cinema Club, Tommy Cash, Son Mieux, Teezo Touchdown, Grandson, Lucky Love, Joker Out, Joesef, Ari Abdul, Stone, Dwells, Rareș, Lvx Machina, +SHE+ și SPP Summer Extravaganza.

Keane este o trupă britanică recunoscută la nivel internațional pentru metodele alternative de a crea muzică. Aceștia adaugă un twist oricărei melodii prin folosirea sintetizatorului sau a pianului în locul chitarei – diferențiindu-se în mod clar de celelalte trupe rock. Summer Well va fi prima ocazie cu care Keane va ajunge în România, moment ce coincide cu sărbătorirea a 20 de ani de la lansarea aclamatului lor album de debut “Hopes and fears”.

Prieteni apropiați ai festivalului, Nothing But Thieves și-au propus să revină pentru încă o ediție Summer Well. De la ultima lor apariție de pe Main Stage și până acum, au mai creat o serie de materiale cu care sunt gata să ne surprindă.

Alături de ei, îi avem pe inimitabilul Tommy Cash – cunoscut pentru stilul său vizual alternativ – și pe Lucky Love – artistul care a cucerit rețelele de socializare cu piesa sa “Masculinity”, reflectând spiritul poetic al unei întregi generații.

”Prin această ediție Summer Well ne dorim să demonstrăm că numărul 13 este unul cu adevărat norocos. Un noroc care se materializează prin concerte live unice, experiențe și activități gândite special pentru publicul festivalului și o atmosferă care îmbină arta și cultura într-un mod captivant. Cu un line-up care îi include pe Keane, Nothing But Thieves și Tommy Cash, cred că suntem gata să oferim publicului o serie de momente cu adevărat memorabile.” declară John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Abonamentele pot fi achiziționate pentru o perioadă limitată la prețul promoțional de 375 lei + taxe de pe summerwell.ro

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va

avea loc în perioada 9-11 august 2024, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la

început, Domeniul Știrbey din Buftea. În 2024, Summer Well va sărbători 13 ani de la

înființare. Pe lângă scenele noi, dar și cele tradiționale, festivalul va avea instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și multe alte activități.

