Ioana Ginghină, anunț cu doar câteva zile înainte de cununie

Ioana Ginghină se căsătorește în câteva zile cu Cristi Pitulice, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Petrecerea va avea loc în grădina casei în care locuiesc, iar invitați vor fi prietenii apropiați.

Vedeta a anunțat că nu se stresează pentru marele eveniment, vrea să fie o mireasă relaxată, care o să se bucure de fiecare moment al evenimentului.

Înainte de eveniment, actrița a transmis: „Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea.

După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a mărturisit Ioana Ginghină, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

Referitor la planurile de viitor pe care le are cu Cristi Pitulice, care în curând îi va fi soț, ea a spus că nu știe dacă își vor mări familia. Întrebată dacă vrea să devină din nou mamă, ea a explicat: „Mă vedeam până acum vreo jumătate de an (n.r mamă pentru a doua oară), am zis că 45 de ani ar fi așa cam limita.

Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi și trebuie să ai și energia necesară. La Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic, la copilul acesta aș avea acum 50 și un pic. E mare diferență și nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”.

Ioana Ginghină spune că nu s-a gândit niciodată să-l cheme pe Alexandru Papadopol la nunta ei cu Cristi Pitulice și este părere că situația ar fi una stânjenitoare atât pentru ea, cât și pentru viitorul ei soț. După divorț, actrița a păstrat o relație civilizată cu tatăl fiicei sale.

Sursa: Tabu.RO