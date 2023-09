Iulia Albu, de urgență la spital! Care este starea de sănătate a vedetei

După participarea la „America Express”, alături de iubitul său, Mike, starea sa de sănătate a Iuliei Albu s-a agravat destul de tare astfel încât a ajuns de urgență la spital.

Recent, Iulia Albu a dezvăluit că a mers de urgență la spital, unde și-a făcut mai multe analize, deoarece acuza stări periodice de oboseală și dureri de cap.

„Și acum mă doare capul. Înainte munceam o săptămână fără oprire și nu aveam nimic. Nu știu ce să zic. Nu mai aveam deloc putere. Am fost și mi-am făcut analizele. Totul e ok. Dar știi cum e: pacientul e viu, dar mort copt. Nu-mi pot reveni nici cu somnul. Dorm toată ziua și nu pot dormi noaptea. Am de filmat, de făcut poze, întâlniri”, a declarat Iulia Albu pentru CANCAN.RO.

În urmă cu ceva timp, vedeta a dezvăluit pe rețelele sociale care este motivul pentru care se trezește cu fața umflată, demontând teoriile conform cărora, și-ar fi făcut injecții cu acid hialuronic.

„Fac acest instastory pentru voi, pentru că vreau să știți că există ceva mai mult decât acid hialuronic sau ce vă faceți toată ziua. Există ceva ce se numește masaj facial sculptural, iar acesta ajută persoanele ca mine care au probleme cu limfa și care au nevoie de drenaj limfatic. Uneori îmi scrieți și mă întrebați de ce sunt atât de umflată la față în anumite emisiuni, pentru că am această problemă. Este o problemă pe care abia acum am reușit să o rezolv”, a mărturisit Iulia Albu pe Instagram.

Sursa: Tabu.RO