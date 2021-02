Gigi Hadid și puterea machiajului. Cum arată rutina ei zilnică

Gigi Hadid este una dintre cele mai bine cotate fotomodele din lume. De câteva luni a devenit mămică și a ratat cele mai recente show-uri de modă pentru a se ocupa de fetița ei, Khai.

Topmodelul se bucură acum de o perioadă spectaculoasă din viața sa – maternitatea. Recent, a apărut pe coperta revistei Vogue și a povestit cum a născut-o pe fiica sa acasă. Dar ceea ce a adus-o în atenția presei este frumusețea ei.

Mulți spun despre ea că are chip de înger. Chiar și atunci când nu e machiată, Gigi arată impecabil, reușind să aibă un look fresh. Cu toate acestea, ea recunoaște că machiajul îi schimbă complet aspectul.

Gigi Hadid stăpânește arta machiajului din liceu. Supermodelul și proaspăt mămica de 25 de ani și-a prezentat rutina completă de îngrijire a pielii și frumusețe pentru Vogue, precum și sfaturile pe care le-a învățat ca model de top.

„În liceu nu eram o persoană atât de pasionată de machiaj”, a spus ea. „Cu cât am fost fotografiată mai mult, cu atât mai bine am învățat să mă machiez (…) Când mă uit la primele mele fotografii de covor roșu, nu aveam machiori. Acum toată lumea spune că nasul meu arată diferit în acele imagini decât acum când de fapt este puterea machiajului”.

Vedeta mărturisește că nu și-a făcut niciodată nicio operație estetică, pentru că a învățat cum să-și contureze anumite zone ale feței, drept pentru care chipul ei arată diferit de la o fotografie la alta.

Gigi folosește tehnici de conturare și bronzer pentru a-și pune în evidență chipul dar și pentru a crea acele umbre care te fac să crezi că tocmai a ieșit de pe mâna medicului estetician.

O boală rară de tiroidă a făcut-o să slăbească rapid

În urmă cu trei ani, Gigi Hadid a vorbit deschis despre boala autoimună de care suferă, după ce a fost ”victima” internauţilor care o criticau că este prea slabă. Aceasta suferă de boala Hashimoto, o afecţiune medicală care tinde să apară în urma unor factori genetici, din cauze hormonale, a excesului de iod sau a vaccinării excesive.

”Îmi iubeam corpul atunci când aveam forme”, povestea Gigi în timpul unui panel alături de Kendall Jenner, Ashley Graham şi Paloma Elsesser. ”Apoi am scăzut în greutate şi oamenii erau la fel de răutăcioşi. Ştiu că sunt slabă. Mă uit şi eu în oglindă. Încerc să mănânc burgeri şi să fac squaturi. Şi eu vreau să am fund. Pricep. Am priceput. Multumesc!”, a continuat modelul.

În încercarea de a încuraja femeile să-şi accepte corpul aşa cum este, modelul a continuat spunând că ”este vorba de acceptarea corpului într-un mod matur pentru că ştii că niciodată nu va arăta la fel şi trebuie să te iubeşti în toate formele”.

Bella Hadid

Vă amintim că sora sa mai mică, Bella, a fost declarată cea mai frumoasă femeie din lume în 2020. Potrivit Greek Golden Ration of Beauty Phi, fotomodelul ocupă primul loc cu un procent de 94,35%. Trăsăturile angelice le-a moștenit de la mama ei, Yolanda Hadid, fost model de origine olandeză.