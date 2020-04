De ce acest portret al Prințesei Diana este atât de faimos deși arată îngrozitor

Puțini pictori își descriu munca lor ca fiind „proastă”. Mai puțini pictori care își descriu munca drept „proastă” devin celebri. Totuși, asta s-a întâmplat când artista Stella Vine a vândut tabloul controversat al prințesei Diana. Tânăra ne-a oferit unul dintre cele mai cunoscute tablouri ai anilor 2000.

De ce prințesa Diana a devenit subiectul unui tablou controversat

Stella Vine a fost o fană a prințesei Diana. Simțea că Prințesa de Wales făcea tot ce putea pentru a face bine și a profitat la maximum de situația în care se afla. În ciuda a cât de mult a admirat-o pe Diana, artista i-a realizat un portret pe care oamenii îl consideră o jignire la adresa prințesei.

Pictorița a citit despre perioada în care Paul Burrell, majordomul Dianei, a dezvăluit că prințesa i-a scris o scrisoare în care spunea că se teme că cineva o va ucide. Această veste, precum și reacția ei după moartea prințesei, au inspirat-o s-o picteze. Rezultatul a fost un tablou pe care l-a numit Hi Paul can you come over I’m really frightened (Bună, Paul, pot să vin la tine? Mi-e frică!). Spre deosebire de majoritatea picturilor, titlul portretului prințesei este pictat pe pânză.

De ce tabloul a fost atât de controversat

Hi Paul can you come over I’m really frightened a primit numeroase critici din cauza stilului. Unii au considerat că Vine nu este talentată. Alții au fost supărați de felul în care au fost vopsite buzele Dianei. Oamenii nu știau dacă pe buze se află ruj sau sânge. Stella Vine a primit destul de bine criticile. Ea a spus că a pictat buzele prințesei Diana în așa fel încât acestea să poată fi înțelese ca fiind date cu ruj sau sângerând. Artista știe că tabloul ei e considerat „foarte prost” și că a ofensat oamenii.

O singură persoane nu s-a simțit ofensată: Charles Saatchi, un cunoscut dealer de artă care a văzut tabloul într-o galerie și pe care l-a cumpărat cu 600 de lire sterline. Achiziția a transformat-o pe Stella Vine în noua „fată” a artei și i-a făcut pictura celebră.