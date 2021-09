Cum arată pielea Oanei Radu după ce a slăbit 115 kilograme. Ce ascunde artista sub haine

Oana Radu este campioană la slăbit. Artista a suferit din cauza kilogramelor în plus, însă acum se mândrește cu silueta sa.

Cântăreața nu vrea însă să dezvăluie dieta cu care a slăbit… decât pe bani. Oana vinde pe internet dieta care a ajutat-o să dea jos kilogramele în plus.

Aceasta a mărturisit în trecut pe pagina ei de Instagram că slăbirile bruște din trecut i-au cauzat mari probleme. După prima slăbire drastică, i-au apărut vergeturi pe sâni, abdomen, posterior, picioare și mâini. Ea a spus că de la 121 de kg a slăbit brusc și nesănătos, prin înfometare.





Oana Radu s-a fotografiat doar în lenjerie intimă și a postat imaginile pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor ei efectele dietei drastice.

„SOCANT!! Asa aratam eu acum aproape 6 luni de zile . Acestea sunt urmele pe care mancarea le lasase pe corpul meu. O celulita inchistata si extrem de agresiva ma chinuia si ma facea sa stau mereu acoperita. Nu imi puteam arata picioarele, nu am mers niciodata la plaja pana anul acesta, nu am purtat niciodata fusta scurta , etc. Desi faceam sport si tineam dieta, slabeam, dar nu reuseam sa scap de aceasta problema groaznica, celulita”, a scris artista în dreptul imaginilor.

În ultimii ani, Oana Radu a vorbit destul de des despre stilul ei de viață și despre cum a reușit să slăbească. Și nu doar o dată, ci de două ori, deoarece la un moment dat se îngrășase la loc.

„Mi-am ascuns corpul si recunosc. Inca nu sunt obisnuita sa imi arat pielea. Am slabit peste 115 kilograme in viata aceasta si.. nu eram cea mai mandra de ea. Am inteles insa ca sunt o luptatoare si ca mai am mult de munca , dar , cu toate acestea, ca trebuie sa fiu mandra de ceea ce am realizat pana acum ! Imi fac curaj din suflet sa va arat cum arata pielea mea acum (…) vedeti cat rau va poate provoca un stil de viata nesanatos. Ce urme adanci poate lasa mancarea .. Off .. e greu sa iti gasesti cuvintele atunci cand esti practic dezgolit.. cand nu esti tocmai comfortabil. O sa invat sa fiu, pentru ca sunt mandra de cum arat, chiar daca mai am mult de munca ! Asa ar trebui sa fim mereu! Mandrii de noi”, a transmis vedeta.