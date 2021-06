Cum arată și cu ce se ocupă acum Adriela, partenera lui Smiley de la Dansez pentru tine

Adriela Morar a devenit cunoscută după participarea la emisiunea Dansez pentru tine, în 2006. Frumoasa brunetă avea pe atunci 20 de ani și era partenera de dans a lui Smiley.

Aceasta lupta pentru a reda auzul părinților ei surdo-muți, cucerind publicul cu frumusețea și talentul ei desăvârșit. Nu a câștigat marele premiu, dar a reușit să îi cumpere tatălui său un aparat auditiv, să-l ducă la exerciții de vorbit, iar mamei sale i-a făcut o operație prin care să poată auzi.

Au trecut 15 ani de atunci, tim în care a încercat mai multe profesii. Adriela Morar este absolventă a Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj, dar lucrează într-un alt domeniu. Ea este instructor de fitness în egală măsură în care iubeşte şi yachtingul. Pasiunea ei pentru navigaţie a adus-o mai aproape de cel care i-a devenit soţ în urmă cu doi ani. Adriela este și secretară la firma soțului său.

„Fac de toate, de toate. Când mă întreabă cineva: „Și acum cu ce te ocupi?” Nici nu știu ce să-i zic. Adică sunt și antrenor de grup fitness, conduc și ambarcațiuni, bărci, veliere, adică sunt skipper. Mai nou m-am angajat și la firma soțului meu, firma de familie, sunt secretară, deci stau la birou, sunt și actriță, deci sunt de toate. Am făcut și dans, am terminat Facultatea de Muzică, am făcut chitară, pian, canto, am terminat Facultatea de Televiziune”, a spus Adriela Morar pentru DCNews.







Și-a rupt piciorul la propria nuntă

Adriela a avut o nuntă cu peripeții în 2019. Chiar în timpul petrecerii, după dansul mirilor, și-a rupt piciorul și ajuns la spital. Însă, în pofida incidentului, petrecerea a continuat.

Adriela Morar s-a măritat de 1 Iunie 2019 şi se pare că nu a ales întâmplător data nunţii, demonstrând că are un suflet de copil. Fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine” a fost o mireasă superbă, care a îmbrăcat o rochie albă de vis. Şi-a făcut însă apariţia pe ringul de dans printre nuntaşi pe un scuter galben, moment în care a fost aplaudată ca pe scena emisiunii care a făcut-o cunoscută.











Se pare că bruneta arată la fel de bine ca atunci când făcea furori pe ringul de dans şi nu se teme să-şi expună trupul perfect în costum de baie chiar şi atunci când se plimbă cu scuterul.