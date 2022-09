Cum se simte Narcisa Suciu după operațiile complicate prin care a trecut

Narcisa Suciu a fost operată de urgență la sfârșitul lunii iulie, după ce i s-a spart apendicele și a făcut septicemie. Intervenția, care a fost una complicată, a durat 4 ore.

Recent, solista a vorbit despre starea ei de sănătate după operație.

„Mi se pare o minune, sincer. Și doctorul mi-a spus: «Nu știu ce fel de corp ai». Nu și-a explicat cum am venit pe picioare. Recuperarea s-a întâmplat foarte repede. (…) Cel mai important este faptul că operația a fost făcută pe cale laparoscopică, pentru că, dacă m-aș fi dus oriunde în altă parte, ar fi trebuit să mă taie de sus în jos, pentru că puroiul era întins din diafragmă până în jos, în capătul abdomenului.

Mi-a spus doctorul că nu era niciun loc fără puroi. Toată infecția era răspândită și în sânge, clar m-ar fi tăiat. Medicul a știut exact ce să-mi zică. Într-o zi în care m-am simțit rău m-a luat foarte tare și m-a întrebat de ce mă simt rău, că analizele sunt bune toate”, a declarat Narcisa Suciu, pentru Spectacola.ro.

„Eu după operație am stat la terapie intensivă patru ore, după care m-am ridicat și am plecat în camera mea pe picioare, fiind totuși în septicemie. Imediat în ziua următoare m-am ridicat și am plecat pe holurile de acolo, pentru că trebuie să te ridici, să te miști.

Toată lumea de pe palierul acela se plimba pe hol. În spital am stat 11 zile, iar când am venit acasă prima zi m-am simțit ok, dar următoarele două zile am fost foarte obosită, puneam capul jos și adormeam. Acum nu mai obosesc, am început să fac mișcare, fac câte opt kilometri pe zi și nu mai obosesc deloc, mi se pare fantastic”, a completat solista.

„Nu-mi vine să cred prin ce am trecut. Trebuie să vorbesc cu un terapeut despre asta, pentru că eu sunt un om sănătos și nu înțeleg. Dar nu are legătură cu sănătatea, apendicul e ceva pe care nu-l poți controla. Dar vreau să vorbesc cu un terapeut, pentru că nu vreau să se adâncească anumite lucruri”, a mai spus.