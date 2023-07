Dan Bitman, scandal imens în avion. Ce s-a întâmplat la aterizare

Dan Bittman a răbufnit după un zbor cu probleme, la bordul unei curse operate de Tarom, pe ruta Cluj-Napoca – Bucureşti.

Cursa a avut întârziere de o oră și jumătate, iar la aterizare, pasagerii au fost ținuți blocați pe motiv că nu se găsea o scară pe care să se coboare!

„După ce că au întârziat o oră pe ruta Cluj – București, acum caută o scară ca să ne dea jos din avion. Felicitări Taron. Am scris voit cu N”, este mesajul ironic postat de artist pe Instagram.

Reacţia artistului vine la doar o zi după ce Sanda Ladoși și Maria Dragomiroiu au stat 24 de ore blocate pe un aeroport în Nurnberg.

„Bine că am ajuns cu bine. Noi nu am mers la hotel, ne-am dus la cei care ne-au invitat să dormim. Înțeleg că la ceilalți pasageri le-au asigurat hotelul. Asociația de acolo de la festival, cei care ne-au invitat, ei pot să ceară despăgubiri pentru că ei ne-au cumpărat biletele. Am ajuns după 24 de ore, dacă puteți să vă închipuiți! Atât ne-au ținut și nimeni nu știe să-ți dea o informație măcar! E o sfidare la adresa pasagerului, compania s-a întins prea mult. Ne-a adus de dimineață, la ora 6 la aeroport. Am plecat cu același avion pe care l-au reparat. Ne-au urcat din nou în el, au adus echipă de la Budapesta să-l repare. Până la urmă, pilotul și cu un mecanic neamț au rezolvat problema. E bătaie de joc! Toate zborurile de la compania asta au avut azi întârziere”, a declarat, Bebe Mihu, impresarul și soțul Mariei Dragomiroiu, pentru Click!.

Sursa: Tabu.RO