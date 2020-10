Dana Săvuică a refăcut ședința foto cu iepurași

Este sexy, are 50 de ani, este mamă și a avut o mulțime de realizări. Dana Săvuică este o prezența exotică și acum, după 20 și ceva de ani de când a pozat pentru celebra revistă cu iepurași care la noi în țară s-a închis de ceva vreme, din păcate.

Dana Săvuică a acceptat acum ceva ani să pozeze pentru revista cu iepurași și a pozat tocmai în Statele Unite ale Americii. Iar acum a acceptat să apară din nou în același pictorial și cu această ocazie a scos de la naftalină și niște imagini incendiare.

“La îndemnul echipei lui Măruță am realizat un remake după pictorialul meu ca prima româncă în nr.1 al revistei Playboy. Mulțumesc fostului Redactor șef al revistei Eddie Tone și fotografului Cătălin Muntean pentru realizarea acestei ședințe foto. În link este apariția mea ieri Live în emisiune și povestea spusă sub privirea atentă a lui Cătălin Măruță. Curând, pozele de la ședința foto! Aici am adăugat câteva amintiri de la lansarea revistei Playboy România în octombrie 1999! Anii trec, amintirile le putem retrezi la viață”, a povestit fermecătorul model pe paginile ei de socializare. Iar dacă vreți mai multe întrați pe pagina ei de facebook.