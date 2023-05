Daniel Onoriu și-a pus pirostriile! Cine este femeia care i-a cucerit inima fostului pilot de curse: „Am cerut-o și a acceptat” 

Nimeni nu se aștepta ca Daniel Onoriu să își găsească sufletul pereche, mai ales acum, în timp ce se află în arest la domiciliu de aproximativ jumătate de an din cauza fostei soții.

Isabela a depus mai multe plângeri împotriva sa. Femeia susținea pe atunci că se îngrijorează pentru viața sa, motiv pentru care autoritățile l-au pedepsit pe pilotul de curse. Pilotul spune că şi-a găsit sufletul pereche, trăieşte o nouă poveste de dragoste cu o femeie de afaceri de succes.

Chiar dacă cei doi nu sunt de mult timp împreună, Daniel Onoriu mărturisește că a cerut-o deja în căsătorie pe Elena. Se pare că și femeia este la fel de hotărâtă să-și întemeieze o familie alături de pilot, întrucât a acceptat fără să se gândească vreo clipă.

„E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred ca ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile. Elena are o firmă cu materiale de construcții. Ne-am cunoscut când mi-a propus să-mi facă oferte, știind ca eu ma ocup și cu construcția de imobiliare.

Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă. calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M-am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca asa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta, simt că e femeia trimisă de El în viata mea și suntem amândoi fericiți”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit Spynews.ro.

Sursa: Tabu.RO