De ce n-a vrut Dani Oțil să păstreze garsoniera pentru fiul său

Dani Oțil a vândut în sfârșit garsoniera din Vitan în care a trăit împreună cu Mihaela Rădulescu. Prezentatorul a prezentat motivele care l-au determinat să dea imobilul pe care a obținut suma dorită.

Vedeta a spus că nu a vrut să păstreze casa pentru fiul său pentru că nici el nu a primit o locuință de la părinții lui când a venit prima dată în București și a fost nevoit să se descurce singur. Oțil spune că vrea ca fiul său să ajungă să fie independent financiar pe cont propriu, la fel cum a făcut și el în tinerețe.

„După 12 ani de plată la bancă, am descoperit că mai am tot atât. Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Focșani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta… Nu am păstrat garsoniera din cauza “la sărăcie”. De ce nu am păstrat-o pentru fiu-meu? Pentru că eu vreau pe fiu-meu să îl las așa cum m-au lăsat ai mei… Când am venit la București, era să pierdem și ultimul tren. A urcat el, (n.r. – Răzvan) și eu aveam costumele și demo-urile de prezentare. Mi-am dat seama ca nu o să mai pot prinde trenul și el mi-a zis să-i dau costumele. Până la urmă, am prins trenul. Dacă rămâneam la Timișoara, probabil acum eram vreun director de ceva… acum, aici sunt a șaptea spiță”, a spus Dani Oțil.

Vineri, 18 februarie, Oțil reușit să vândă locuința pentru 46.000 de euro, cu 500 de euro mai puțin decât ceruse inițial.