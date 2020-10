De unde a luat Viviana Sposub coronavirus

Toată lumea a aflat nu numai că George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, s-a îndrăgostit într-un reality-show de tânăra vedetă de televiziune Viviana Sposub, dar a fost infectat și cu coronavirus. Și iată că nu singur, ci alături de nouă sa partenera cu care a intrat în carantină.

Rezultatul primit sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orelor prânzului, i-a adus Vivianei o veste la care se aștepta, dar pe care spera să nu o primească: a fost contaminată cu virusul COVID – 19,

”Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a spus sexoasa vedetă de televiziune care a început o relație cu bărbatul de care s-a despărțit Andreea Bălan. Această a povestit că era fană a solistelor de la Andre și nu se aștepta să o cunoască pe Andreea Antonescu sau să aibă o relație cu fostul soț al Andreei Bălan.