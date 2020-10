Oana Tache, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată

“Am născut la 38 de săptămâni și 1 zi. Bebe era programat cu o săptămână mai târziu, dar a venit când a vrut el. Dădea semne deja de vreo 2 săptămâni că nu mai are stare și loc, așa că mi-a pus la încercare toate skill-urile de viitoare mamă. Am terminat de amenajat camera lui cu 5 zile înainte să vină, am făcut o ultimă ședință foto ca gravidă cu Mădălina Udrescu cu 2 zile înainte de naștere, m-au apucat contracțiile și pe 1 august, la 12:52 l-am născut pe Petru Lucas.

Am învățat în săptămâna aia că oricât ai încerca să programezi lucruri și evenimente, e bine să lași viața să te surprindă. Toate au un mers firesc și toate fac parte din poveste. Cât despre naștere, de a doua zi m-am ridicat și l-am cerut în cameră cu mine și asta pentru ca m-am îndrăgostit iremediabil de EL!

Mie și sarcina și nașterea și noul rol de mamă mi-au dat foarte mult curaj. Curaj și putere, să fac mai mult, să mă ocup mai mult de proiectele mele la MediaLIKE și www.oanatache.ro. Nu m-am simțit niciodată atât de vulnerabilă și totodată puternică. Sau frumoasă și sexy că în sarcină! Cred sincer că atât gravidele cât și tinerele mămici ar trebui să nu țină cont decât de propriile instincte. Să nu uite că sunt frumoase, puternice și sexy!”, a declarat Oana Tache referitor la cele mai “dezbrăcate” poze pe care le-a făcut vreodată”, a povestit ea.