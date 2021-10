Anunțul făcut de Anca Țurcașiu la un an de la divorț

Anca Țurcașiu s-a reinventat după divorțul dureros de medicul stomatolog Cristian Georgescu prin care a trecut în urmă cu aproximativ un an.

Actrița, care a suferit cumplit după ce a pus punct căsniciei care a durat 22 de ani, este fericită acum și poate spune că sufletul ei s-a vindecat.

Deși a trecut printr-o perioadă grea, Anca Țurcașiu, de 51 de ani, și-a revenit spectaculos și acum pare de neoprit. Încrederea în ea a crescut și crede că merită tot ce este mai bun. „Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta și sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu, pentru că merit! Simt că merit!”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Click!

În ultima perioadă, actrița este mereu cu zâmbetul pe buze, asta pentru că, în sfârșit, este fericită cu adevărat. „Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază, și mă valorifică, fac tot ce pot ca să îi fac fericiți, să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”, a mai spus ea.

Deși ar vrea să nu aibă niciun regret, ea se gândește cu părere de rău că a avut prea multă încredere în oamenii din jurul ei, iar aceștia au dezamăgit-o de multe ori. Anca Țurcașiu a învățat ceva din experiențele prin care a trecut și este mai atentă la cei pe care îi alege să facă parte din viața sa. „E bine să nu ai regrete, trăiesc azi, acum, aici! Dar poate că am un regret, că am avut încredere prea mare în oameni. Sunt destul de atentă astăzi și circumspectă și am învățat să mă valorizez și să mă pun pe mine pe primul plan și să mă iubesc foarte mult, să îmi ofer bucurie în fiecare zi”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Vedeta a dezvăluit şi secretul formei sale incredibile la 51 de ani: „Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat. Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită!”.