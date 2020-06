Delia a avut parte de primul concert după izolare cu casa închisă

După ce și-a anulat concertul din 31 mai, Delia a pus la cale un alt eveniment, unul Drive In, primul din showbizzul de la noi după izolare. Primul din această serie susținut pe 5 iunie la Verde Stop Arena a fost un succes neașteptat pentru îndrăgita solistă care mai are de susținut încă două zile de concerte pe 6 și 7 iunie. Premiera acestui concert a fost că s-a putut urmări de pe pajiște si din mașină de publicul spectator și fidel al indrăgitei soliste. În plus, o a doua premieră a fost că a fost Sold Out – adică s-au vândut toate biletele puse spre vânzare. La acest eveniment la care s-a repetat foarte mult ca să iasă excelent, au cântat alături de Delia și Nane, cu care are piesa “Cum era”, cunoscutul Macanache și Grasul XXL. Fanii au fost în delir și au stat să vadă concertul Deliei care a fost un mega succes. Și zilele următoare solista va urcă din nou pe scenă, mai ales că i-a fost dor de astfel de evenimente după aproape 3 luni de pauză. Solista se știe că în această primăvară a renunțat la colaborarea cu Global Records, casă de producție a Innei și a pus bazele unei alteia împreună cu membrii familiei ei, in special soțul ei, Răzvan Munteanu. Să sperăm că acesta va fi primul concert dintr-un lung șir de evenimente speciale și că Delia se va întoarce înapoi la ce-i place ei mai mult să facă și anume să cânte.