Delia Matache a dezvăluit boala de care suferă și care nu-i dă pace 

Delia Matache consideră că are ADHD, concluzie la care a ajuns în baza mai multor simptome cu care se confruntă de ani buni.

Artista spune că nu se poate odihni pe parcursul nopții și este o fire destul de activă, iar răbdarea nu este, nicidecum, punctul ei forte.

„Îmi place când mă agață serialele. Mi se pare că am mai multă viață, am ziua la dispoziție, în care fac ce vreau eu, și mai am ceva, mai am și noaptea. Eu mai fac ceva, eu nu dorm. Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește. Trebuie să fac multe lucruri și mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut. Și, atunci, încerc să prelungesc ziua și să mai fac ceva. Măcar dacă nu fac nimic, să mă uit la poveștile altora și să mă implic în niște chestii emoțional, gen film.

Eu știu sigur că am ADHD și nu m-am pus la niciun psihoterapeut. M-am autodiagnosticat. Sunt convinsă 100%. O să mă duc și o să obțin ștampilă, sau ce se dă. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu vreau să am, că nu mi se pare că sunt specială în niciun fel. Pur și simplu, știu că sunt agitată dintotdeauna, n-am răbdare să fac anumite lucruri. Nu pot să fac nimic din ce nu-mi place. Pot să fac doar lucruri care-mi plac”, a spus Delia în podcastul „Aproximativ discuții”, conform viva.ro.

Sursa: Tabu.RO