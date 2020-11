Denzel Washington, Isabelle Huppert și Daniel Day-Lewis, cei mai buni actori ai secolului conform New York Times

Reputatul jurnal american a dezvăluit o listă cu cei mai buni 25 de actori și actrițe din primele două decade ale secolului al XXI-lea. Un clasament, mai degrabă, surprinzător.

Top 3

Nominalizat de șase ori la premiile Oscar, actorul american Denzel Washington se află în vârful listei realizate de New York Times. Actrița de origine franceză Isabelle Huppert, o prezență artistică foarte populară în Statele Unite, ocupă cea de-a doua poziție, fiind remarcată pentru rolurile din The Piano Teacher, Greta și Comedy of Power. Top 3 cei mai buni actori din secolul al XXI-lea este completat de Daniel Day-Lewis, câștigător a trei premii Oscar (Lincoln, There Will Be Blood, My Left Foot).

Keanu Reeves, luat în colimator

Locul al patrulea este ocupat de actorul emblematic din saga Matrix, Keanu Reeves. Odată cu publicarea selecției celor mai buni actori contemporani, comentariile negative legate de prezența canadianului în clasament au acaparat rețelele de socializare.











În continuare, apar nume precum Nicole Kidman (The Others, Moulin Rouge, Eyes Wide Shut), Song Kang-ho (Parasite), Toni Servillo (La Grande Bellezza), Zhao Tao (A Touch of Sin) și Viola Davis (The color of feelings).







Julianne Moore, Joaquin Phoenix (care a obținut premiul Oscar în februarie anul trecut pentru rolul titular din Joker) și Tilda Swinton ocupă pozițiile 11, 12 și 13 ale listei.

Cum rămâne cu DiCaprio, Blanchett sau Streep?

În timp ce prezența anumitor personalități artistice a stârnit critici dure la adresa selecției făcute de New York Times, absența unor actori și actrițe realmente talentați i-a readus în centrul atenției.

Mai întâi, este cazul lui Leonardo DiCaprio. Actorul principal din Titanic a jucat, de la începutul anilor 2000 și până în prezent, în producțiile a numeroși regizori de talie mondială precum Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, Shutter Isand), Quentin Tarantino (Once upon a time…in Hollywood) sau Sam Mendes (Revolutionary Road).

O altă omisiune incredibilă a redacției de la New York Times este actrița Cate Blanchett, fericita câștigătoare a două premii Oscar, unul pentru cea mai bună actriță în rolul principal din filmul Blue Jasmine, scris și regizat de Woody Allen și cel de-al doilea pentru cea mai bună actriță în rolul secundar din filmul The Aviator, regizat de Martin Scorsese.

În sfârșit, lipsa actriței Meryl Streep din clasament este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceasta a fost nominalizată, de-a lungul carierei, de 407 ori și deține în palmares 149 de premii la cele mai prestigioase gale dedicate industriei cinematografice.

sursa: Le Figaro