Cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când a primit propunerea de a prezenta emisiunea alături de Teo Trandafir

Ilinca Vandici și Teo Trandafir moderează emisiunea ”Follow us!”, de luni până joi la Kanal D2. Ilinca a vorbit despre acest proiect, dar și despre cum a primit propunerea de a colabora cu Teo.

„Îmi era dor. Au fost câteva luni bune de zile și am spus-o și o să o spun întotdeauna, televiziunea rămâne cea mai mare dragoste a mea. Chiar dacă și pe partea de podcast muncesc foarte mult și sunt acolo super implicată cu sufletul, pentru că sunt lucruri extrem de frumoase pe care le învăț din fiecare episod, de la fiecare invitat.

Chiar dacă pe partea de contracte de imagine, iar fac o grămadă de lucruri frumoase, nu se compară nimic cu televiziunea, nu se compară nimic cu directul, nu se compară nimic cu formula pe care o am astăzi alături de Teo Trandafir, care mă onorează și care îmi aduce extrem de mult beneficii dacă pot să zic așa. Din toate punctele de vedere. Ne completăm foarte bine, învățăm multe una de la cealaltă și cred că eu că facem o echipă așa cum nu s-a mai văzut în România”, a declarat declarat Ilinca Vandici pentru Ego.

Fosta prezentatoare de la ”Bravo, ai stil!” a fost surprinsă să afle că nu va mai prezenta o emisiune singură și mai mult, că o va avea alături pe Teo Trandafir.

„Sincer nu m-am gândit la asta niciodată. Niciodată. Au fost, la începutul carierei mele, momente în care am admirat anumite persoane, persoane cărora le sorbeam efectiv atitudinea, vorbele, profesionalismul, însă o dată cu trecerea vremii mi-am dat seama că a trebui să fiu eu pentru mine cumva un exemplu.

În sensul în care în fiecare zi să încerc să fiu mai bună decât am fost ieri, pe toate planurile cumva. Atunci am încercat pur și simplu să mă perfecționez. O admir pe Teo, o iubesc și o cunosc de foarte mulți ani de zile, am avut diverse colaborări pe ici pe colo, suntem colege de atâția ani, aici în familia Kanal D, însă nu m-am gândit niciodată la o colaborare profesională de genul acesta între noi”, a completat Ilinca Vandici.

„În momentul în care am fost întrebată dacă îmi doresc, cum mi se pare ideea, cum văd eu lucrurile, am simțit o bucurie foarte mare pentru că nu mai îmi pusesem întrebarea asta niciodată și a fost și o provocare. Oare are merge? Oare ce ar putea ieși din asta? Oare ce ar trebui să învățăm una de la cealaltă din toată experiența asta? Și uite că, ușor, ușor, lucrurile se coagulează extrem de frumos în ceea ce ne privește pentru că începem să ne cunoaștem una pe cealaltă, ajungem să vorbim din priviri astfel să știm cine, când întreabă, cum întreabă, pentru că la ”Follow us!” lucurile sunt cât se poate de autentice, nu avem un scenariu, bineînțeles avem un desfășurător cu subiectele pe care le abordăm în fiecare emisiune.

Însă altfel, comentariile extrem de personale și autentice, pe baza fiecărui subiect în sine, modalitatea în care noi interacționăm cu invitații, astea sunt efectiv 100% autentice, sunt pe loc, țin de inspirație și cred că asta este ceea ce face acest show unic, ca să nu zic special. Parcă simțeam nevoie de așa ceva pe piața media din România”, a mai spus prezentatoarea.

Sursa: Tabu.RO