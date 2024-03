Vlăduța Lupău, probleme mari de sănătate, până să rămână însărcinată

Vlăduța Lupău a anunțat sâmbătă seară, în timpul concertului de la Sala Palatului, că este însărcinată din nou. Îndrăgita artistă va aduce pe lume tot un băiețel.

Cântăreața a anunțat pe scena Sălii Palatului că este însărcinată, atunci când a apărut în fața fanilor cu o rochie mulată, ce-i lăsa la vedere burtica de gravidă. Imediat după, Vlăduța Lupău a postat și un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

”O ființă mică… o să mă strige “mămică”

O altă minune Dumnezeu a pus în pântecele meu și va pune curând în viața noastră de familie.

Iair a fost binecuvântat să nu rămână singur pe lume și o să aibă un partener de joacă, de necazuri și bucurii, un partener sincer și loial pe viață!

În rugăciunile mele, mereu îi mulțumesc și îl rog pe Dumnezeu de sănătate … iar de curând am îndrăznit să-i cer “Doamne dacă vreodată vei mai binecuvânta casa noastră și familia cu un copil, aș vrea să fie cat mai curând ca să crească împreună cu Iair” și iată că…la fel ca de fiecare dată El mi-a ascultat rugăciunea. Ce mare binecuvântare!

Așadar minune care vei veni veni în viața noastră, vreau să știi că mami, tati și frățiorul tău te așteptăm iar iubirea noastră se va înmulți nu se va împărți. ♥️

Ce mai vreau să știi și ce i-am spus și fratelui tău…

…nu-ți promit că îți voi da marea și sarea în viața ta, dar îți promit că te voi învața să-L iubești pe Dumnezeu și atunci El îți va da tot ceea ce îți dorești! Crede-mă! ????????

Te iubesc minune, cu drag mami! ♥️”, a scris Vlăduța Lupău.

A suferit de endometrioză

Până să-și împlinească visul, însă, Vlăduța Lupău a trecut prin probleme mari de sănătate, care nu-i permiteau să poată rămâne însărcinată.

Vlăduța Lupău a suferit de endometrioză, o boală care le afectează pe multe femei. Din fericire, este vindecabilă. Frumoasa artistă a povestit că s-a operat, în urmă cu câțiva ani la Timișoara, iar lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Acum urmează să-și strângă la piept al doilea copil.

„M-am operat de endometrioză. Și, după ce m-am operat, la câteva luni, a venit natural. Deci, nu am făcut fertilizare în vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii. Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil, sau nu poți să cumperi sănătate”, a declarat artista.

