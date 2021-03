Detourism | Ne ajută pandemia să devenim turiști mai buni?

Chiar înainte de pandemie existau semne că schimbarea era necesară în industria turismului. În 2020, s-au oprit practic toate călătoriile, cu excepția celor esențiale, iar hotelurile, monumentele, companiile aeriene, muzeele și restaurantele au încercat să se reinventeze, să își refacă spațiile și serviciile, oferind tururi virtuale. Lecțiile oferite de pandemie pot fi folosite în 2021 pentru a contribui la construirea unui concept de turism care satisface călătorul fără a distruge planeta.

Dintr-o dată, cerul a fost golit de avioane, trenurile mergeau aproape goale și toată lumea s-a trezit închisă acasă. Industria turismului s-a oprit în esență, iar propria noastră identitate ca și călători sau turiști a fost transformată. Izolați la domiciliu, am redescoperit natura din jurul nostru și minunile apropierii. Și aceste luni ar trebui să schimbe profund modul în care călătorim în 2021 și nu numai.

Chiar înainte de pandemie existau semne că schimbarea era necesară în industria turismului. Dar, în loc de o progresie treptată a conștientizării crescânde a turiștilor cu privire la impactul asupra mediului al practicilor lor după mișcarea „flygskam” și o adoptare progresivă a turismului durabil, turismul internațional a intrat în impas. Termenul „antropauza” – referitor la această perioadă de activitate umană semnificativ redusă – a fost inventat în mare parte ca răspuns la scăderea fără precedent a călătoriilor și la scăderea emisiilor de carbon. Deși conștientizarea impactului nostru ca turiști asupra mediilor și comunităților ar fi putut crește conceptul de „suproturism” a apărut în 2018, 2020 a făcut în esență imposibil să nu ne privim comportamentele și să înțelegem că acestea au un efect foarte direct asupra planetei noastre.

Oamenii de știință care investighează efectele acestei antropauze asupra ecosistemelor subliniază faptul că, cu animale sălbatice libere și oameni în izolare, relația dintre oameni și natură se schimbă. Având natura ca atracție principală pentru mulți călători, anul acesta am aflat că observarea faunei sălbatice nu este asociată doar cu o locație exotică sau îndepărtată sau chiar cu schimbarea mediului. Când am rămas acasă, am început să ne uităm cu adevărat la natura din jurul nostru. Păsările pot fi văzute aproape oriunde, chiar și în zonele urbane. Introducerea naturii în rutina noastră de zi cu zi a însemnat că putem aborda aceste împrejurimi cu ochi noi, o trăsătură cheie pentru dezvoltarea noilor noastre practici de călătorie.

Lăsarea cerului pentru păsări

În ceea ce privește companiile aeriene, avioanele au rămas pe pământ, ca un vestigiu simbolic al trecutului nostru recent. O parcare din Australia este locul în care peste o sută de avioane staționează la sol. În același timp, în Singapore, avioanele care nu mai zboară au fost transformate în restaurante unde clienții își pot rezerva posibilitatea de a lua masa ca în timpul unui zbor. Inițiativele de genul acesta și zborurile către nicăieri ar fi putut fi concepute pentru a declanșa entuziasm în ceea ce privește călătoriile, dar, de fapt, ca un simulacru al unei călătorii, s-au asemănat cu un fel de „tur” al trecutului nostru recent. Între timp, o companie britanică specializată în vacanțe „fără zbor” își propune să răspundă cerințelor noastre în evoluție: „dorind să evităm aeroporturile aglomerate, să ne sărbătorim mai aproape de casă, să experimentăm natura și să susținem afacerile locale.

Călătorii lente și detourism

În ceea ce privește hotelurile – ce ne poate oferi acum un hotel? În noua configurație a realității noastre de zi cu zi, hotelurile au încercat să lanseze tarife speciale și oferte pentru cei care doreau să-și facă un birou temporar la domiciliu pentru o vreme, un birou la domiciliu situat în altă parte pentru nomazii hibrizi care doresc să lucreze cu o viziune diferită și să profite de facilități și împrejurimi. O reinventare pragmatică și care a văzut estomparea granițelor dintre casă (birou) și reședință de vacanță.

Motivele pentru care călătorim sunt multiple: vrem o schimbare de peisaj, vrem să explorăm ceva nou și să învățăm ceva, vrem să încercăm alimente noi, vrem să ne lăudăm pe social media, vrem să facem conexiuni, vrem să ne relaxăm, vrem pace, calm și liniște, vrem să ne redescoperim. Odată cu creșterea nivelului de burnout, călătoria este adesea în mare parte legată de relația noastră cu noi înșine.

Deci, în loc să luăm un zbor local care nu merge nicăieri, dacă am putea face o călătorie interioară către undeva? Lecțiile anului 2020 au pregătit calea pentru o astfel de contemplare. Una dintre temele de urmărit pentru 2021 pe Pinterest este „visele sunt noile evadări” – aceste călătorii pe care le luăm acasă ne pot pregăti pentru un alt tip de călătorie, bazat pe propriile noastre vise și nu imagini filtrate care apar în fluxurile rețelelor de socializare. Lecțiile din 2020 cu privire la relația noastră cu natura, împrejurimile noastre, călătoriile noastre interioare ar putea deschide calea pentru a deveni mai buni turiștii.

O altă abordare care ar putea deveni deosebit de relevantă în lumea post-covidă este aceea a „detourismului”, care presupune explorarea împrejurimilor, adesea asociată cu a fi turist în propria zonă. Este vorba de a urma calea mai puțin umblată decât de a pleca către destinațiile turistice de top din lume pentru a bifa pur și simplu o listă; este vorba de a avea o experiență mai personală, de a nu compara ceea ce experimentați cu ceea ce vedeți pe Instagram.