Din ce fac Delia și soțul ei bani acum? Au dat lovitura în pandemie

Pandemia de coronavirus a anulat concertele și a închis restaurantele, afectând artiști și antreprenori deopotrivă. Criza nu pare să-i fi atins și pe Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, care au bifat deja câteva vacanțe exotice, pentru care au scos din buzunare o mică avere.

De altfel, cei doi sunt chiar acum în Mexic de unde solista a publicat fotografii pe reţelele sociale.

Răzvan se reinventează şi se implică în noi afaceri. De câţiva s-a implicat şi în imobilare, iar acum a devenit partener într-o companie mare, scrie Click!

„Eu sunt prieten cu ei şi am plecat încet, ca şi client, apoi ca investitor şi apoi acţionar. Adică am urmat toate treptele. Îmi place această afacere. O să avem nişte proiecte care duc dincolo de rezidenţial, o să apară o divizie premium. Eu am o teorie: în România, oamenii cu bani sunt cei mai defavorizaţi dacă urmărim ce aşteptări au ei şi stilul lor de viaţă. Oamenii normali au foarte multe facilităţi. Clienţii au venit la One United pentru că ce s-a promis aia s-a întâmplat plecând de la nivelul de calitate până la termenele de execuţie”, i-a declarat Răzvan lui George Buhnici, pentru canalul lui de YouTube.

Deține un apartament de lux

În urmă cu câţiva ani, Delia s-a şi mutat într-un astfel de apartament în zona de nord a Capitalei, pe care l-a mobilat aşa cum şi l-a dorit. Imobilul are mai bine de 400 de metri pătrați și se întinde pe două etaje. Scara interioară este aceea care face comunicarea între etaje. Delia a apelat la serviciile unui arhitect care s-a ocupat în detaliu ca artista să aibă o locuință ca scoasă din reviste.









Delia și-a cumpărat un penthouse de 3.000.000 de euro

Vedeta pare că nu a avut probleme cauzată de criza de COVID și a decis să mai cumpere o casă. Anul trecut, artista și-a achiziționat încă un penthouse, în valoare de 3 milioane de euro. Imobilul are o suprafață de 575 de metri pătrați. Aceasta se întinde pe etajele 19-20 ale unuia din cele două turnuri înalte de 77 de metri din proiectul One Verdi Park. Acesta se construiește în nordul Bucureștiului, potrivit Profit.ro.