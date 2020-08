Laura Cosoi, mărturisiri despre venirea pe lume a Verei

Una dintre mămicile anului 2020 a fost și Laura Cosoi, care a avut oarece temeri că a rămas însărcinată în plină pandemie. Iar după sau în timpul sarcinii dar și după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil, i-a ținut la curent pe urmăritorii ei cu tot felul de detalii despre nașterea micuței Vera. “Stau și o privesc și nici acum nu-mi vine să cred că lângă mine este Vera, fetița noastră, sora Ritei, care a venit pe lume pe cale naturală, pe 15 august 2020, la ora 8 fără 8 minute seara, în zi mare, de Sf. Maria. Am avut emoții uriașe și încă mă simt copleșită când mă uit la această minune, fetița noastră cu pielea roz-trandafirie și cu cel mai delicat parfum din lume, cel de bebeluș.

Ne bucurăm că suntem sănătoși și că totul a ieșit așa cum ne-am dorit! Cu maaare entuziasm așteptăm momentul ca Vera să vină pe lume. Însă, cu cât eram eu mai cuprinsă de adrenalină, cu atât ea parcă se liniștea, își făcea un culcuș confortabil în burtică și se . Așa că am avut sentimentul că va mai dura până vine pe lume. Apoi, pe 14 august, pe seară, în jur de 22.30, mi s-a rupt apă. N-aș fi vrut să merg imediat la spital, cu atât mai mult cu cât nu aveam nu știu ce contracții, dar la recomandarea medicului, Dorina Codreanu, ne-am îndreptat către maternitate. Asta pentru că – dată fiind situația cu pandemia – trebuia să trec prin triaj, apoi să fac testul Covid și formele de internare. Iar dacă totul s-ar fi petrecut la fel de rapid ca la Rita, poate că nu ar fi fost timp pentru toate. În plus despărțirea de Cosmin avea să fie lungă pentru că din păcate nu a putut să fie lângă mine, fizic, așa cum s-a întâmplat data trecută.

Așadar, ne-am urcat în mășină și am pornit spre maternitate, cu kitul de celule de la BabyStem la mine, câteva schimburi pentru Vera și gentuța cu cosmetice. Dar cu toate emoțiile, nu am vrut să ratez un lucru care va fi peste vreme o amintire extrem de emoționantă pentru familia noastră: am făcut un jurnal video al tuturor momentelor importante din aceste zile – plecarea de acasă, gânduri surprinse în travaliu, venirea Verei pe lume, primele clipe de viață și din nou acasă împreună, că să facem cunoștință cu tati și cu Rita. Când am ajuns la spital nu am avut contracții foarte puternice, așa că m-am gândit că mi-ar prinde bine să fiu odihnită și cu energie pentru ceea ce va urmă, cu atât mai mult cu cât Cosmin nu era lângă mine să ma ajute după ce se naște copilul. Așa că am ascultat muzică, m-am rugat și am dormit în toate momentele când nu aveam contracții. Ziua de sâmbătă mi-am petrecut-o la telefon, cu Cosmin, pe FaceTime și nu am vorbit cu nimeni altcineva. Mi s-a părut un moment intim, pe care doream să-l trăiesc așa cum m-am pregătit pentru el și să-mi gestionez energia și trăirile împreună cu el. Este foarte important ca, înainte de naștere, să te pregăteșți pentru orice. La un moment dat contracțiile păreau că nu mai progresează și mi s-a spus că, dacă nu am dilatație și nu am contracții de naștere în 24 de ore de când s-a rupt apă, recomandarea ar fi de cezariană. N-aș vrea să fiu greșit înțeleasă: e minunat că există și varianta aceasta să aduci un copil pe lume.

Important e că mama și copilul să fie sănătoși și nicio femeie nu e mai puțîn mama dacă a ales o variantă sau alta de a naște. Dar cum am născut o dată natural, mi-am dorit foarte mult să pot repeta experiența, care pentru mine, a fost cea mai frumoasă și plină de însemnătate de până acum. La gândul acesta probabil s-au declanșat și ceva contracții mai în concordanță cu nașterea naturală și în jurul orei 15.30, aveam într-adevăr contracții ceva mai mari și dilatație de 5, 6.

Eram bucuroasă că nașterea e aproape, pentru că, în fond, toată sarcina aștepți momentul să-ti ții copilul în brațe. În jur de 17.30 – 18.00 în sfârșit au început contracții de naștere. Bucurie mareee!!!! Adina Crăciun, moașa, a sunat-o pe Dorina, iar la 18.30 am intrat in sala de nașteri cu contracții foarte puternice și da, dureroase, cu dilatație 8-9, iar la 19.52, Vera a venit pe lume. Copilul nostru lumina, s-a născut in pacea serii de Sf. Marie!”, s scris Laura Cosoi pe blog iar restul articolului îl citiți pe www.lauracosoi.ro