DoNotTouchMyClothes sau protestul rochiilor colorate. Femeile afgane îi înfruntă pe talibani

Femeile afgane au trecut la o nouă formă de protest față de noul cod vestimentar strict impus de talibani celor care vor să studieze în universități. Ele au demarat o campanie online, în care folosesc hashtag-uri precum #DoNotTouchMyClothes și #AfghanistanCulture și distribuie imagini cu rochiile lor tradiționale colorate.

Femeile din întreaga lume împărtășesc poze cu ele în haine tradiționale colorate într-o campanie împotriva noului cod vestimentar strict din Afganistant, după ce talibanii au preluat puterea. După demonstrații de stradă în marile orașe din Afganistan, femeile au ajuns acum pe rețelele de socializare pentru a protesta împotriva politicilor dure impuse de talibani. O campanie online implică femei afgane din întreaga lume împărtășind fotografii cu ele purtând haine tradiționale colorate, folosind hashtagul #DoNotTouchMyClothes.

Protestul este un răspuns la o demonstrație organizată de talibani la Universitatea Kabul, unde aproximativ 300 de femei au apărut în haine negre cu fețele, mâinile și picioarele acoperite – genul de rochie care nu a mai fost văzut în toată țara. Agitând steaguri talibane, femeile au spus că sprijină militanții care au anunțat că femeile nu vor avea voie să ocupe funcții guvernamentale de rang înalt și că școlile și universitățile trebuie să fie separate în funcție de sex.

De când talibanii au preluat capitala Kabul, a înființat un guvern interimar exclusiv masculin, cu doar câțiva reprezentanți tadjici și uzbeci și niciun membru al minorității etnice Hazara. Legea sharia este pusă în aplicare în toată țara. Multe femei afgane, în special cele din centrele urbane, se tem că libertățile lor câștigate cu greu ar putea fi limitate, amintindu-și de regimul taliban din 1996 până în 2001.

Dr. Bahar Jalali, istoric afgan și expert în studii de gen, a postat prima fotografie folosind hashtagul #DoNotTouchMyClothes, care a inspirat de atunci femeile afgane din întreaga lume. Bahar Jalali a declarat că a început această campanie tocmai pentru a arăta lumii care este identitatea Afganistanului și pentru a se opune celor care o contestă.

Ea a postat pe Twitter o fotografie în care poartă o rochie verde tradițională și îndeamnă și alte femei afgane să posteze fotografii care să arate lumii care e „adevărata față a Afganistanului”. „Am vrut să arătăm lumii că hainele pe care le-ați văzut purtate de femeile care au participat la mitingul pro-taliban nu ne reprezintă, nu reprezintă cultura noastră”, a spus ea pentru BBC.

Peymana Assad, prima persoană de origine afgană care a fost aleasă pentru funcții publice în Marea Britanie, a postat o fotografie cu ea în haine colorate și a postat pe Twitter: „Aceasta este cultura afgană. Portul meu tradițional.”

This is Afghan culture. My traditional dress #AfghanWomen



Thank you to Dr @RoxanaBahar1 for the inspiration.



Our cultural attire is not the dementor outfits the Taliban have women wearing. pic.twitter.com/i9wFASfWR6