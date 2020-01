Eminem răspunde criticilor aduse versurilor de pe noul lui album

Eminem le-a răspuns criticilor săi, care au spus că versurilor de pe noul lui album care fac referire la atacul cu bombă din Manchester din 2017. „Noul album nu a fost făcut pentru sensibili”, a spus rapperul american pe Twitter, adăugând că unele versuri incluse pe album au menirea de a „şoca conştiinţa, ceea ce poate provoca o acţiune pozitivă”.

“Cause, see, they call me a menace and if the shoe fits, I’ll wear it. But if it don’t, then y’all will swallow the truth, grin and bear it” #Renegade #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/2aIFk2kz8a

