Emoții pentru Dana Rogoz în prima vacanță în 4 cu rulota

Zilele acestea când toată lumea are parte de vacanțe exotice în Grecia iată că actrița Dana Rogoz și familia ei au decis la o plecare atipică din capitală. Se știe că de ani întregi fosta Anramburica și soțul ei, Radu Dragomir, pleacă în vacanțe cu rulota, dar de data aceasta este altceva pentru familia lor, o altă însemnătate.

Și asta pentru că este prima lor vacanță în patru de când s-a născut fetița lor, dar și prima în care au plecat toți cu o rulotă prin țară. Dana Rogoz și-a ținut fanii și urmăritorii la curent cu tot ce a făcut și iată ce a scris la ea pe pagină de facebook. “193/366 Am plecat cu rulota din București, într-o mini-vacanță în 4. Mai precis prima noastră vacanță în nouă formulă. Nu îmi vine să cred că se întâmplă! Lia are 7 săptămâni jumate, exact aceeași vârstă pe care o avea și Vlad când am plecat prima oară cu el într-o vacanță. Nu vreți să știți ce emoționată sunt, cred că nici nu voi putea adormi! E așa de frumos, e perfect! Toți 4, într-un spațiu atât de mic, dar fără să ne lipsească nimic! P.S.: Sunt curioasă cum va fi această prima noapte în rulotă….#noi4 #iubireinfinita #bramburaprinlume”, a scris vedetă pe rețelele de socializare.